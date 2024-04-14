تقرير: الأمريكيون طلبوا مساعدة تركيا بالمفاوضات مع حماس

تحدث رئيس المخابرات الأمريكية خلال الأيام الأخيرة مع رئيس المخابرات التركية كالين وطلب منه المساعدة بالاتصالات لصفقة مختطفين ووقف إطلاق نار، ووفقا لما صرح به مسؤول تركي كبير لهيئة البث الرسمية فإن كالين تحدث مع مسؤولين في حماس بعد حديثه مع نظيره الأمريكي.

وأضاف المسؤول التركي الكبير وقال إن رئيس المخابرات الأمريكية طلب من نظيره التركي المساعدة أيضا أمام ايران، بكل ما يرتبط برد طهران على الاغتيال في دمشق الذي حدث الليلة.

وعلى صعيد متصل، أعلن جهاز الموساد بوقت سابق اليوم أن حماس رفضت الاتفاق الأخير الذي عرض أمامها حول صفقة مختطفين وأن الأمر يشير إلى أن قائد حماس يحيى السنوار لا يريد صفقة.

ووفقا للبيان الذي أصدره ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية باسم الموساد، العرض الأخير تضمن مرونة إسرائيلية كبيرة، ورفض الحصول عليها يثبت أن حماس غير معني بصفقة ويواصل إستغلال التوتر مع ايران والسعي الى توحيد الساحات والتصعيد الشامل.