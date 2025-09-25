قد يعجبك أيضًا -

على خلفية الضغوطات التركية التي تمارس على دمشق لممارسة ضغوطات على قسد لتنفيذ التفاهمات مع الحكومة السورية، والاشتباكات بين قسد ومجموعات مسلحة موالية لتركيا، أشار المحلل والإعلامي شيروان إبراهيم إن " "الشرع يتفادى صداما مع قسد بسبب تفاهمات بينها وبين هيئة تحرير الشام". مداخلته كاملة.

جاءت تصريحات إبراهيم خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال إن :"الاشتباكات مع قسد تجري دائما مع الفصائل الموالية لتركيا" مشيرا الى أن الحكومة السورية أجبرت خلال الشهرين الأخيرين تبني هذه القوات "يبدو أن هناك ضغوطات تركية على السلطات بتبني هذه الفصائل على أنها جزء من الجيش العربي السوري.. لكن حقيقة الأمر هذه اشتباكات بين قسد وتركيا، وليس دفاعا عن السلطة في دمشق.." ولفت إلى أنه قبل ذلك "تجنبت هيئة تحرير الشام هذا الأمر بتبني هذه الفصائل لأسباب عديدة وربما يعتقد بوجود اتفاقات بين هيئة تحرير الشام وقوات سوريا الديموقراطية قبيل سقوط الأسد للتعاون بالنقاط المشتركة بينهما"

