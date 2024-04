"الإنذار الأصفر" .. السعودية تحذر من موجة غبار واسعة قد تطال عددا من محافظات المملكة

قام المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية، الخميس، بإطلاق "الإنذار الأصفر" محذرا من موجة غبار واسعة قد تطال عددا من محافظات المملكة، في حين حذرت دائرة الأرصاد الجوية الأردنية المواطنين من تأثير موجة الغبار القادمة من مصر، بينما أعلنت القاهرة غلق طرق بسبب الأحوال الجوية.

وهذه الإنذارات التي أطلقها المرصد عبر إكس شملت كلا من منطقة نجران ومحافظات بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتوقع هطول أمطار خفيفة مصحوبة بصواعق رعدية وتدن في مدى الرؤية الأفقية.

