"الإنذار الأصفر" .. السعودية تحذر من موجة غبار واسعة قد تطال عددا من محافظات المملكة

قام المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية، الخميس، بإطلاق "الإنذار الأصفر" محذرا من موجة غبار واسعة قد تطال عددا من محافظات المملكة، في حين حذرت دائرة الأرصاد الجوية الأردنية المواطنين من تأثير موجة الغبار القادمة من مصر، بينما أعلنت القاهرة غلق طرق بسبب الأحوال الجوية.

وهذه الإنذارات التي أطلقها المرصد عبر إكس شملت كلا من منطقة نجران ومحافظات بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتوقع هطول أمطار خفيفة مصحوبة بصواعق رعدية وتدن في مدى الرؤية الأفقية.

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وأكد المرصد أن منطقة مكة المكرمة ومحافظات تابعة لها ستشهد بأكملها أتربة متناثرة ورياحا نشطة مع تدني في مدى الرؤية الأفقية لمسافة تتراوح بين 3 و5 كلم، وتضم هذه المحافظات: الخرمة والمويه وتربة ونية.

كما شهدت منطقة المدينة المنورة الإنذار السابق ذاته في كل من محافظتي الحناكية والمهد.

وفي وقت سابق الأربعاء، أطلق المركز إنذارات مشابهة لكل من منطقة تبوك والباحة والحدود الشمالية والجوف وغيرها.

وفي الأردن، حذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التأثير المصاحب لموجة الغبار التي تقترب من المملكة والقادمة من مصر، ونوهت الدائرة إلى تدني مدى الرؤية خصوصا في الطرق الصحراوية.

وقال رئيس قسم التنبؤات في دائرة الأرصاد الجوية، أيمن صبح، إن موجة الغبار ستؤثر في العديد من المناطق على أرض المملكة، محذراً من تدني الرؤية الأفقية في العديد من المناطق وانعدامها أحيانا على الطرق الصحراوية ، حسب موقع "سرايا نيوز" المحلي.