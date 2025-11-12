سلاح الجو الإسرائيلي أنشأ "بنك أهداف" في الضفة الغربية وعلى الحدود مع الأردن

بنى سلاح الجو الإسرائيلي "بنك أهداف" في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وعلى حدود الأردن، كجزء من استخلاص الدروس من أحداث السابع من أكتوبر - هكذا نشر لأول مرة مساء اليوم (الثلاثاء) المراسل العسكري للقناة العبرية ينون شلوم يتاح. ووفقاً لمصدر مطّلع على التفاصيل، الهدف هو القدرة على تنفيذ وتيرة نيران عالية في عملية اقتحام واسعة النطاق - حتى في حال انهيار القيادة والسيطرة.

التوقع هو أنه في وضع كهذا سيتم مهاجمة عشرات الأهداف في الساعة الأولى للغزو، ومئات لاحقًا. كجزء من التمرين الضخم الذي يجريه الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، يتم اختبار تشغيل هذه القدرة لأول مرة. في سلاح الجو يقدرون أنه حتى نهاية السنة، بنك الأهداف سيكون قادرًا على العمل بضغطة زر في بعض الألوية - والتشويش على غزو ضد المستوطنات.