في إسرائيل أرادوا إعطاء إيران مجالاً للغموض حتى لا ترد على الهجوم

بعد الهجوم الليلي (بين الجمعة والسبت) الذي شنته القوات الجوية في إيران، والذي جاء بعد إطلاق 201 صاروخا باليستيا قبل 25 يوما، تراقب إسرائيل لترى ماذا سيكون رد الفعل في صفوف الحرس الثوري.

لقد اختارت إسرائيل الأهداف بطريقة تمكن إيران بالتأكيد من "النزول عن الشجرة". لقد اختار المستوى السياسي والجيش الإسرائيلي أهدافاً نوعية، لكن تلك التي لا تزال تترك لإيران خيار إنكار أو تجاهل حجم الضرر. من المهم أن نلاحظ أنه في إسرائيل لا أحد يتحدث، وهذا ببساطة جزء من السياسة – لا ننفعل. أيضاً، خلال الليل - خرج مسؤول أميركي مؤيداً للأعمال الإسرائيلية، وقال إن كل هذا في إطار التنسيق مع الأميركيين - الذين سيظهرون الدعم علناً.

إضافة إلى ذلك، كان مسؤولون إسرائيليون كبار على اتصال مستمر مع واشنطن، ومن بينهم لويد أوستن ووزير الأمن الإسرائيلي غالانت، اللذين كانا على اتصال طوال الليل. علاوة على ذلك، فإن حقيقة أن البريطانيين خرجوا ببيان دعم لإسرائيل تعتبر إيجابية للغاية وغير واضحة على الإطلاق مع الحكومة الحالية.

وتجدر الإشارة إلى أنه كانت هناك أيضاً داخل الحكومة أصوات تطالب برد فعل أقوى بكثير في إيران، ولكن في النهاية كان هناك اتفاق على الأهداف المختارة. بالنسبة لإسرائيل، المصلحة هي إنهاء الحرب في غزة واستعادة المختطفين، في حين أن التصعيد الواسع ضد إيران لن يساهم في القضية. وفي كلتا الحالتين، تأخذ إسرائيل في الاعتبار أن إيران سترد على الجبهة الشمالية من خلال حزب الله.