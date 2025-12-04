من هو رومان غوفمان؟ سكرتير نتنياهو العسكري ورئيس الموساد الجديد

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم (الخميس) أنه قرر تعيين سكرتيره العسكري، اللواء رومان غوفمان، رئيسًا قادمًا للموساد. ووفقًا لبيان مكتب رئيس الحكومة: "بعد أن أجرى مقابلات مع مرشحين مختلفين، قرر نتنياهو تعيين سكرتيره العسكري، اللواء رومان غوفمان، في منصب رئيس الموساد للاستخبارات والمهام الخاصة لدولة إسرائيل".

اللواء جوفمان سيحل محل رئيس الموساد دافيد برنياع الذي سينهي ولايته بعد خمس سنوات في شهر يونيو\حزيران 2026. توجه رئيس الحكومة بخصوص تعيين اللواء جوفمان يُعرض اليوم أمام اللجنة الاستشارية للتعيينات للمناصب العليا.

اللواء جوفمان شغل مناصب عملياتية وقيادية عديدة في الجيش الإسرائيلي، من بينها: مقاتل وقائد في سلاح المدرعات، قائد كتيبة في الكتيبة 75 باللواء 7، ضابط عمليات في تشكيل "جاعش" (الفرقة 36)، قائد لواء "عتسيون"، قائد لواء 7، قائد فرقة "هباشان" (210)، قائد المركز الوطني للتدريب البري، رئيس هيئة عمليات الحكومة في المناطق ووظيفته الحالية - السكرتير العسكري لرئيس الوزراء.

وجاء في بيان ديوان رئيس الحكومة: "اللواء رومان جوفمان هو ضابط ذو إنجازات عديدة. تعيينه كسكرتير عسكري لرئيس الحكومة في خضم الحرب أثبت أنه صاحب قدرات مهنية استثنائية، بدءًا من دخوله السريع إلى المنصب وانتهاءً بتورطه الفوري والهام في السبع جبهات للحرب. اللواء جوفمان كان على تواصل دائم مع كافة أجهزة الاستخبارات، وخاصة مع الموساد".

بالإضافة إلى ذلك قال نتنياهو في الحكومة: "غوفمان رافقني في أصعب فترة مرت بها دولة إسرائيل، وأظهر شجاعة، ومسؤولية، وقدرة مهنية نادرة. قفز من بيته ليقاتل أمام مخربي حماس وأصيب بجروح خطيرة، هذا يقول كل شيء عن الإنسان. أنا أثق به ثقة كاملة لقيادة الموساد في السنوات القادمة وأشكر دافيد برنيع على خدمته المخلصة".