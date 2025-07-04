قد يعجبك أيضًا -

يائير لابيد في أبوظبي: دعوة عاجلة لوقف إطلاق النار في غزة

كشف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أمس الخميس، على منصة"إكس"، عبر لقاءٍ له في أبوظبي مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، للدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة. وتدعم الإمارات، المرتبطة بإسرائيل بموجب اتفاقيات إبراهيم التي وقعت عام 2020، والمقربة من الولايات المتحدة، الجهود المبذولة لوقف الحرب التي اندلعت إثر هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2020

وشدد يائير لابيد، الذي أشار أيضًا إلى لقاءٍ مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، على ضرورة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة. وفي مقابلةٍ مع قناة سكاي نيوز عربية، بثت على منصة "اكس"، حثّ "كل من يملك النفوذ" على دفع حماس نحو اتفاق. وقال: "هذا لمصلحة غزة وإسرائيل والرهائن والمنطقة". وأكدت وكالة أنباء الإمارات (وام) المناقشات حول العلاقات الثنائية والوضع الإقليمي، دون أن تذكر اللقاء مع الرئيس.

بينما يسعى دونالد ترامب إلى هدنة لمدة 60 يومًا، تُجري حماس مشاوراتٍ مع فصائل فلسطينية أخرى حول مقترح لوقف إطلاق النار. قد يؤثر بنيامين نتنياهو، المتوقع وصوله إلى واشنطن يوم الاثنين، على نتائج المفاوضات. وتُجسّد هذه الزيارة التزام الإمارات بدور وساطة إقليمية بالغ الأهمية.