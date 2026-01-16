تقرير: رئيس الموساد يصل إلى الولايات المتحدة لمناقشة الملف الإيراني مع كبار المسؤولين

وصل رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، ديفيد بارنيا، إلى الولايات المتحدة، اليوم الجمعة لعقد اجتماعات مع مسؤولين كبار وسط التوترات مع إيران واحتمال توجيه ضربة أمريكية، بحسب ما أكدته قناة i24NEWS، أتي هذه الزيارة وسط سيل من التقارير المتضاربة والتصريحات الرسمية بشأن استعداد واشنطن للوفاء بتعهد الرئيس دونالد ترامب بتقديم الدعم للمتظاهرين الإيرانيين في حال تحول قمع النظام إلى عمل دموي.

وفي السياق أشارت تقديرات مسؤولي الاستخبارات الغربية، أمس الخميس، إلى أن "خطر اتخاذ الولايات المتحدة إجراءً فوريًا - واحتمال رد إيراني ضد إسرائيل أو أهداف أمريكية - قد تراجع إلى حد ما".

كما أفاد تقرير صدر ، أمس الخميس، أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حث ترامب على تأجيل أي عمل عسكري أمريكي ضد إيران"، مشيرًا إلى "استنزاف مخزون إسرائيل من الصواريخ الاعتراضية، فضلًا عن احتمال زعزعة الاستقرار الإقليمي".