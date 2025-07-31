الحوثيون يهددون الرياض ودبي : "لن تكون هناك حصانة لمن يخدم نتنياهو"

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نشر عضو المكتب السياسي للحوثيين، حزام الأسد، رسالة تهديد صباح اليوم (الخميس) موجهة إلى السعودية والإمارات. وكتب على حسابه على شبكة X: "صواريخنا موجهة للعدو الصهيوني، لكن أعيننا لا تغفل عن مؤامرات أبوظبي والرياض. أي عمل منكم في اليمن سيُقابل بضربات قاصمة. لا أمان ولا حصانة لمن يخدم نتنياهو".

في غضون ذلك، ووفقًا لتقريرٍ في صحيفة وول ستريت جورنال، تلقت إيران ضربةً موجعةً بعد "الحرب مع إسرائيل"، لكنها تبذل جهودًا لتسليح حلفائها، وفي مقدمتهم الحوثيون. وأعلنت القوات العسكرية اليمنية أنها وصلت إلى رقمٍ قياسيٍّ من الصواريخ الإيرانية. وكانت شحنةٌ مُنقولةٌ من طهران إلى صنعاء تحمل كميةً كبيرةً من الصواريخ وقطع غيار الطائرات المُسيّرة والمعدات العسكرية، وقد اعترضتها قوة المقاومة الوطنية، وهي تحالفٌ عسكريٌّ تابعٌ للحكومة اليمنية.

https://x.com/i/web/status/1950671963611152770 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن عملية مصادرة الأسلحة التي نفذتها قوة المقاومة الوطنية كانت الأكبر من نوعها، حيث شملت 750 طنًا من صواريخ كروز، وصواريخ مضادة للطائرات، ورؤوسًا حربية، ومكونات استهداف، ومحركات طائرات مسيرة. كانت الشحنات مخبأة على متن سفينة تُدعى "داو"، تحت شحنة مُعلنة من مكيفات الهواء. كما تضمنت صواريخ "قادر" الإيرانية المضادة للسفن، ومكونات لنظام الدفاع الجوي "صقر"، الذي استخدمه الحوثيون لإسقاط طائرات أمريكية مسيرة من طراز MQ-9 Reaper. وكانت عمليات المصادرة السابقة عادةً ما تشمل أسلحة صغيرة أو قطع غيار، بدلًا من صواريخ مُجمّعة بالكامل.

وأوضح زميل بارز في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، ومقره الولايات المتحدة، متخصص في الجماعات المسلحة الموالية لايران، أن إيران تعيد بناء وجودها من خلال إرسال الصواريخ إلى حزب الله والأسلحة من العراق إلى سوريا.