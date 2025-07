الحوثيون يهددون الرياض ودبي : "لن تكون هناك حصانة لمن يخدم نتنياهو"

نشر عضو المكتب السياسي للحوثيين، حزام الأسد، رسالة تهديد صباح اليوم (الخميس) موجهة إلى السعودية والإمارات. وكتب على حسابه على شبكة X: "صواريخنا موجهة للعدو الصهيوني، لكن أعيننا لا تغفل عن مؤامرات أبوظبي والرياض. أي عمل منكم في اليمن سيُقابل بضربات قاصمة. لا أمان ولا حصانة لمن يخدم نتنياهو".

في غضون ذلك، ووفقًا لتقريرٍ في صحيفة وول ستريت جورنال، تلقت إيران ضربةً موجعةً بعد "الحرب مع إسرائيل"، لكنها تبذل جهودًا لتسليح حلفائها، وفي مقدمتهم الحوثيون. وأعلنت القوات العسكرية اليمنية أنها وصلت إلى رقمٍ قياسيٍّ من الصواريخ الإيرانية. وكانت شحنةٌ مُنقولةٌ من طهران إلى صنعاء تحمل كميةً كبيرةً من الصواريخ وقطع غيار الطائرات المُسيّرة والمعدات العسكرية، وقد اعترضتها قوة المقاومة الوطنية، وهي تحالفٌ عسكريٌّ تابعٌ للحكومة اليمنية.

