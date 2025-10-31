تسريب فيديو سديه تيمان يؤدي لاستقالة المدعية العسكرية الإسرائيلية

قدّمت المدعية العامة العسكرية، اللواء يِفعات تومر-يروشلمي، اليوم استقالتها إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، ايال زامير، الذي أعلن قبول الاستقالة وإنهاء مهامها فوراً. وقال الجيش إن رئيس الأركان سيعمل "فوراً" على استقرار النيابة العسكرية وحماية جنود الجيش، مع تأكيده على ضرورة إجراء تحقيق دقيق في القضية.

وجاء اجتماع تومر-يروشلمي مع رئيس الأركان قبل إعلان وزير الدفاع إسرائيل كاتس في وقت سابق من الصباح عن قراره بعدم إعادتِها إلى منصبها. وذكرت مصادر أن تومر-يروشلمي قد أعدت رسالة الاستقالة مساء أمس.

في رسالة الاستقالة اعترفت المدعية العامة العسكرية بأنها سمحت بنقل مواد متعلقة بقضية سديه تيمان إلى الإعلام، قائلة: "أَسَرتُ نقل المادة إلى الإعلام في محاولة لدحض معلومات كاذبة ضد أجهزة الإنفاذ في الجيش. أنا أتحمل المسؤولية". وقد علمت قيادة قسم التحقيقات والاستخبارات بالاعتراف ولكنها لم تأخذها إلى التحقيق بعد.

وتطرقت تومر-يروشلمي في رسالتها إلى مبدأ مسؤولية التحقيق قائلة إن "الجيش الإسرائيلي هو جيش أخلاقي وحامي القانون، لذلك حتى في حرب مؤلمة ومستمرّة، من واجبنا فحص الشبهات حول أفعال محظورة. هذه واجبنا القانوني والأخلاقي... بل إن ذلك مصدر قوة". وأكدت أيضاً أن رغم أن المعتقلين في حادثة سديه تيمان هم "إرهابيون ونشطاء ارهاب"، فإن ذلك لا يلغي الحاجة للتحقيق عندما يوجد أساس معقول للاشتباه بارتكاب أعمال عنف ضد معتقل.

وأضافت أن المحامين في النيابة العسكرية واجهوا في العامين الأخيرين "حملات تشويه شخصية، إهانات شديدة، وتهديدات"، نتيجة تمسكهم بإنفاذ سيادة القانون إلى جانب القادة.

من جانبه قال وزير الأمن إسرائيل كاتس إنه "سيتأكد من أن يُحاكم كل من ساهم في نشر رواية الكذب ضد جنود الجيش الإسرائيلي "، معلناً أن المدعية العامة العسكرية لن تعود إلى منصبها نظراً إلى "خِطورة الشبهات وحساسية المنصب". وأشار إلى عزمه تعيين قائم مقام في القريب العاجل، وأوضح أن تعيين المدعي العسكري الرئيسي يتم بقرار وزير الأمن وبناءً على توصية رئيس الأركان. وذكرت تقارير أن الوزير يعتزم اتباع "مخطط زيني" بتعيين مدعٍ عسكري رئيسي من خارج جهاز النيابة.

يُذكر أن المتحدث باسم الجيش أعلن أمس عن فتح تحقيق جنائي في شأن تسريب فيديو من قاعدة سديه تيمان يظهر ما يُزعم أنه تعذيب لمعتقل فلسطيني في مرفق احتجاز. وأفاد بيان الجيش أن رئيس الأركان وافق على طلب تومر-يروشلمي بالخروج لإجازة حتى توضيح التفاصيل، لكن مصادر رفيعة في الجيش نقلت أن جهات مهنية من الشرطة والمحكمة طالبت بإخراجها لإجازة قسرية فوراً.

حتى الآن، لا تُعتبر تومر-يروشلمي مشتبهة مباشرة بتسريب الفيديو، لكن محقِّين يعتقدون أن التسريب تم بمعرفتها أو برضاها، لخصوصية وحساسية المواد الموجودة في قاعدة بيانات النيابة العسكرية والتي تتطلب تصنيفاً أمنياً عالياً للوصول إليها.

ما التالي؟

الجيش ووزارة الأمن الإسرائيلية أعلنا فتح تحقيقات جنائية وإدارية، ومن المتوقع تعيين قائد بديل للنيابة العسكرية مؤقتاً في الأيام المقبلة بينما تستمر التحقيقات لتحديد ملابسات تسريب الفيديو ومسؤوليات الأطراف المعنية.