أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، بأن الولايات المتحدة وإسرائيل وضعتا خططًا تفصيلية لاستئناف الضربات العسكرية على إيران بعد انتخابات منتصف الولاية الأمريكية، في إطار عملية محتملة قصيرة ومكثفة، يجري الإعداد لها بوتيرة متسارعة.

وبحسب التقرير، كثّف الجيشان تدريباتهما المشتركة، بما يشمل طلعات جوية فوق العراق تحاكي عمليات هجومية. كما زار وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث إسرائيل هذا الأسبوع، والتقى رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث تفاصيل الخطط العسكرية المحتملة.

ومن المتوقع أن تشمل الأهداف البنية التحتية للطاقة والمنشآت النووية ومخازن الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية.

تردد أمريكي ومخاوف من تداعيات الحرب

ورغم تقدم الاستعدادات العسكرية، تثار تساؤلات بشأن قدرة جولة جديدة من الضربات على تحقيق نتائج أفضل من المواجهات السابقة، التي جرت بين فبراير/شباط وأبريل/نيسان، وأسهمت في ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا واستنزاف مخزون الصواريخ الاعتراضية لدى وزارة الدفاع الأمريكية.

ولا يزال موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من استئناف الهجمات غير محسوم. ووفق التقرير، عارض ترامب خلال العام الجاري عدة خطط للعودة إلى القتال المكثف، بما في ذلك خطة كانت القوات الأمريكية والإسرائيلية تستعد لتنفيذها خلال الشهر الحالي.

في المقابل، يسعى دبلوماسيون أمريكيون إلى استخدام التهديد بالتصعيد العسكري للضغط على طهران من أجل تقديم تنازلات في الملف النووي، لكن هذه الجهود لم تحقق تقدمًا ملموسًا حتى الآن.

إيران تهدد بتوسيع نطاق الرد

ونقل التقرير عن مسؤولين إيرانيين تهديدهم بتوسيع نطاق الرد في حال استئناف الحرب، ليشمل، إلى جانب السفن التجارية، أهدافًا مثل مراكز البيانات وكابلات الإنترنت البحرية.

كما أشار إلى أن مجتبى خامنئي، المرشد الأعلى الإيراني الجديد الذي خلف والده بعد مقتله في بداية الحرب، لا يزال شخصية غامضة بالنسبة إلى أجهزة الاستخبارات.

وقد تؤثر الحسابات السياسية الإسرائيلية بدورها في توقيت أي عملية محتملة، في ظل الانتخابات المقررة في إسرائيل يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول. ويرى خبراء أن خسارة نتنياهو قد تحد من قدرته على بدء حرب جديدة بصفته رئيسًا لحكومة انتقالية، فيما قد يستخدم التهديد العسكري للضغط على خصومه للانضمام إلى حكومة طوارئ.

منشأة نووية محصنة ضمن الخيارات المطروحة

ووفق «نيويورك تايمز»، تتضمن الخطط المحتملة استهداف منشآت البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك منشأة كوه كولنغ المحصنة تحت الأرض.

وأشار التقرير إلى أن ترامب يدرس استخدام قنبلة ضخمة تزن نحو عشرة آلاف كيلوغرام، تُعرف باسم «أم القنابل». غير أن خبراء أسلحة يشككون في قدرتها على تدمير منشأة محفورة داخل صخور الغرانيت، نظرًا إلى أن هذا النوع من الذخائر ينفجر فوق سطح الأرض.

وفي ظل المخاوف من اتساع المواجهة إقليميًا، أمرت وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرًا موظفين حكوميين غير أساسيين بمغادرة السعودية. كما هددت إيران باستهداف مصافي النفط السعودية، ما قد ينعكس على أسعار الطاقة العالمية.

وبحسب التقرير، تستعد الولايات المتحدة لاستكمال انتشار عسكري واسع بحلول مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، يشمل حاملات طائرات وآلاف الجنود، وسط استمرار الغموض بشأن قرار واشنطن النهائي حيال استئناف الضربات.