إسرائيل تحذر العراق: "إسرائيل ستشرع بعملية في لبنان"

أفادت قناة الحدث السعودية اليوم (الاثنين) أن المبعوث الأمريكي توم باراك وجّه رسالة إلى العراق، حذّر فيها من عملية إسرائيلية وشيكة ضد حزب الله في لبنان، ستستمر حتى نزع سلاح التنظيم . وحذّر باراك من تورط الجماعات الشيعية، مما قد يؤدي إلى تحرك إسرائيلي ضد العراق.

عقد ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية، الخميس الماضي، جلسة نقاش حول جبهة لبنان، في ضوء انتهاكات حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار، ومحاولاته المتواصلة لتسليح نفسه وإعادة بناء قوته. وخلال الجلسة، اطلع الوزراء، بمن فيهم كاتس، على مدى الحشد العسكري حتى الآن. وخلصت الجلسة إلى نتيجة مفادها: موافقة واشنطن على مواصلة عمليات إنفاذ القانون، حتى بعد اغتيال رئيس الأركان اللواء طبطبائي في الضاحية الجنوبية ببيروت.

طبطبائي، الذي كان رئيس أركان حزب الله الفعلي والذي كان يُعتبر الرجل الثاني في التنظيم، اغتيل في غارة جوية لسلاح الجو في الضاحية. في المنظومة الأمنية الإسرائيلية اعتبروا المسؤول الكبير كـ"أكبر الرافضين" في حزب الله، والذي لم يكن فقط رئيس الأركان العامة والمسؤول عن بناء القوة - بل أيضًا من كان يرجح الكفة ويختار في كل مرة الاشتباك مع إسرائيل.