مفاوضات الرهائن: حماس ترفض الاقتراح الإسرائيلي بتمديد المهلة

تجري المفاوضات بشأن استمرار صفقة الرهائن في القاهرة منذ، أمس الخميس، لكن احتمالات الإفراج الوشيك عن المزيد من الرهائن تبدو "متلاشية". وذكرت مصادر مصرية نقلا عن رويترز أن "إسرائيل تحاول تمديد المرحلة الأولى من الصفقة 42 يوما، وعرضت إطلاق سراح ثلاثة رهائن أسبوعيا مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين".

وذكرت التقارير أن "حماس رفضت الاقتراح، وأصرت على الانتقال إلى المرحلة الثانية كما تم الاتفاق عليه في الأصل، وهو ما يعني إنهاء الحرب". وأكد مسؤول إسرائيلي أن "الهدف هو بالفعل تمديد المرحلة الأولى".

وأعلنت حماس في بيان، اليوم الجمعة، تنفيذها كافة التزاماتها بموجب المرحلة الأولى من الاتفاق" وتابعت "ندعو المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل" للالتزام بالمرحلة الثانية "دون تأخير أو مراوغة"، وقال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع إن الحركة "مستعدة لتمديد المرحلة الأولى أو دمج المرحلتين ولكن وفق خطوطنا الحمراء". وقالت مصادر داخل حماس لصحيفة الشرق الأوسط إنهم سيطالبون بـ"مزيد من الأسرى" مقابل كل رهينة متبقي، ووصفوهم بـ"العسكريين" رغم أنهم ليسوا جميعاً عسكريين. وأضافوا أن "المعايير ستكون مختلفة عما تم تحديده سابقا، حيث يجب أن يكون الثمن متناسبا"، مشيرين إلى أن "حماس قد تطالب بالإفراج عن 150 أسيراً أو أكثر مقابل كل رهينة".

وفي السياق، أعلنت إسرائيل أنها لن تنسحب من ممر فيلادلفيا، وتحظى بدعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وإذا لم يتم إطلاق سراح أي رهائن قريبا، فقد يستأنف الحرب، حيث حذر وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس من أن "حماس تخطط لمهاجمة الجنود والمجتمعات المحلية".

وفي قطاع غزة، أفادت وسائل إعلام بمقتل فلسطيني في غارة لطائرة إسرائيلية بدون طيار وسط مدينة رفح. تم إطلاق سراح ما مجموعه 33 رهينة على تسع مراحل منذ بدء الاتفاق، بما في ذلك 25 على قيد الحياة وثمانية متوفين. ولا يزال هناك 59 رهينة محتجزين في غزة.