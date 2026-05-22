أفادت وول ستريت جورنال بأنه في الوقت الذي كانت إيران تستعد لمواجهة مع الولايات المتحدة، قام طرف مركزي في تمويل النظام الايراني ببناء شبكة مدفوعات سرية من أجل ضخ الأموال للقوات العسكرية الإيرانية، بهدف تجاوز العقوبات الأمريكية على إيران. في مركز هذه الشبكة كانت بورصة عملات رقمية بارزة تُسمى بينانس.

حتى ديسمبر الماضي، الشبكة - التي كان يديرها باباك زنغاني، إيراني يعرّف نفسه كناشط "ضد العقوبات" - نفذت صفقات بقيمة 850 مليون دولار خلال عامين في بورصة العملات الرقمية الأكبر في العالم، معظمها عبر حساب تداول واحد فقط، وذلك بحسب تقارير الامتثال الداخلية لشركة بينانس.

مقربو زنغاني، ومن بينهم شقيقته، شريكته ومدير في شركته، أداروا حسابات إضافية، وجميعها متاحة من نفس الأجهزة - وهو نمط عمل أشار إليه محققو بينانس في تقاريرهم كدليل على أن المجموعة تتجاوز العقوبات الأمريكية على إيران.

حتى بعد عدة تحذيرات داخلية بشأن هذا النشاط، الحساب الرئيسي استمر في العمل لمدة لا تقل عن 15 شهراً، وكان مفتوحاً حتى شهر يناير، وفقاً لتقارير بينانس. استخدام زنغاني لبينانس لم يُكشف عنه من قبل. هذه الأموال هي جزء من مليارات الدولارات من معاملات الكريبتو التي تدفقت عبر بينانس إلى الشبكات الممولة للحرس الثوري، في السنتين السابقتين للحرب الحالية بين الولايات المتحدة وإيران.

أبلغت جهات إنفاذ قانون أجنبية صحيفة وول ستريت جورنال بأنها واصلت هذا العام تتبع الأموال التي تمر عبر حسابات بينانس إلى جهات إيرانية مرتبطة بالنظام، وقد حددت صفقات تمت بالفعل هذا الشهر.

أفادت شبكة CNN أمس أن الاستخبارات الأمريكية تقدّر أن وتيرة تسلح إيران من جديد خلال وقف إطلاق النار أعلى مما كان متوقعًا، وأن الجيش الإيراني استأنف جزءًا من إنتاج الطائرات المسيرة الخاصة به.