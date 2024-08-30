مدير الطاقة الذرية:"الاتفاق النووي مع إيران بحاجة لإدخال تعديلات وتحديثات مهمة"

قال مدير اللوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إن "إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب (170 كلغ)، ونحن بحاجة لمزيد من الشفافية من جانب إيران بشأن الملف النووي"، وأوضح أن "الاتفاق النووي مع إيران بحاجة لإدخال تعديلات وتحديثات مهمة جدا"

وبين غروسي أن حصول إيران على سلاح نووي سيجعلها منبوذة دولياً" وقال "رئيس إيران وافق على عقد لقاء بيننا دون تحديد موعد".