الرهينة المفرج عنه عومر شيم طوف يناشد الحكومة الإسرائيلية:"حان الوقت لإعادة الجميع إلى منازلهم"

في تجمع جماهيري أقيم في ساحة الرهائن في مدينة تل أبيب، مساء اليوم السبت، أرسل عمر شيم طوف، أحد الرهائن المفرج عنهم بعد 505 أيام من المعاناة، رسالة قوية إلى الحكومة الإسرائيلية. وقال وفي رسالة مصورة، عبر فيها عن الألم والمعاناة التي يعيشها، داعيا إلى اتخاذ إجراءات فورية لإعادة جميع الرهائن الإسر ائيليين لدى حماس: "أعلم ما يمرون به لأنني مررت بنفس التجربة. أطالب الحكومة بالتوقف عن هذه الخطوات الصغيرة وإعادة الجميع إلى منازلهم فورًا".

وشدد شيم طوف، وقد بدا عليه الانزعاج، على ضرورة وقف عملية الإفراج والمفاوضات تدريجيا، وإنهاء هذه المعاناة الفورية من خلال جمع كافة الرهائن دفعة واحدة.

وشارك شيم طوف الظروف الرهيبة التي تحملها أثناء أسره، قائلا "كنتُ وحدي لمدة 450 يومًا. بدا كل يوم وكأنه دهر، ومن الصعب جدًا التفكير فيما يمرون به الآن. أعرف هذا الألم، وهو عذاب يجب أن يتوقف"، ووصف بوضوح شعوره بالوحدة والخوف، وأكل فتات الطعام، وقضاء ساعات لا نهاية لها في ظروف غير إنسانية، والصلاة كل يوم من أجل بقائه على قيد الحياة. وكانت إحدى أقوى اللحظات في شهادته عندما شارك كيف يتعين على الرهائن التعامل مع العنف الجسدي والنفسي المستمر، وأفاد"عندما كنتُ تحت الأرض، شعرتُ بالانفجارات والزلازل الناجمة عن الضربات العسكرية، وسمعتُ الجنود. كان مسلحو حماس ينتظرون اللحظة المناسبة لشنّ هجومهم، كما أوضح. لقد كان وقتًا لم يكن لديه فيه أي سيطرة على حياته، لكن الإيمان والأمل ظلا شريان حياته الوحيد"، وأضاف "كنت هناك جالسا على فراش أدعو أن يحدث شيء ما".

وأكد شيم طوف أيضا على أهمية الوحدة الوطنية حتى في مواجهة التحديات العسكرية من أجل التصرف بسرعة وفعالية، "الجيش الإسرائيلي يقوم بعمل لا يصدق، وكل جندي هو بطل"، مؤكدا على "أولوية إكمال المهمة الإنسانية المتمثلة في إعادة جميع الرهائن. حان الوقت للحكومة الإسرائيلية لاتخاذ هذا القرار وجمع جميع الرهائن. هذا ليس الوقت المناسب لخطوات صغيرة أو اتفاقيات تمتد على مدى عدة أشهر".

وأعرب شيم طوف عن حبه واحترامه للأمة الإسرائيلية، ودعا إلى الوحدة والعمل الجماعي: "مع بقاء إسرائيل على قيد الحياة ومتحدة، سنواصل النضال معًا لإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم. نحن أقوى معًا".