نتنياهو:"إسرائيل يمكنها إيقاف الحرب إذا وافقت حماس على شروطنا، ولن نخضع للإرهاب"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنايمن نتنياهو، في خطابه أمام الدورة 80 للحمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، " لن نسمح لإيران بإعادة بناء برنامجها النووي والصاروخي ويجب أن نبقى متيقظين"، مشيرا إلى أنه"يجب التخلص من مخزون اليورانيوم في إيران"

وأضاف أن "إسرائيل استهدفت حماس والحوثيين وقضينا على حزب الله وترسانته، كما دمرنا أسلحة الأسد في سوريا وردعنا ميليشيات إيران في العراق. وقبل كل هذا دمرنا برنامج أسلحة إيران النووية"، وافاد"إسرائيل يمكنها إيقاف الحرب إذا وافقت حركة حماس على شروطنا".

وأوضح نتنياهو، خلال كلمته أمام الأمم المتحدة، أن مطالب إسرائيل هي نزع السلاح في غزة، وسيطرة إسرائيل على الأمن في القطاع، بالإضافة إلى "إنشاء سلطة مدنية تكون ملتزمة بالسلام مع إسرائيل".

وأشار نتنياهو إلى أن"المختطفين في غزة يعانون، وسنواصل العمل حتى نعيدكم"، مؤكدا على أن"هناك 48 مختطفا إسرائيليا لدى حماس في غزة بينهم 20 على قيد الحياة"، وأكد نتنياهو على أن"حماس شنّت أبشع هجوم على اليهود في 7 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023" واضاف"يضع دبوس QR يتيح عرض فيلم الفظائع عن 7 أكتوبر"

وقال:" سيتم تسليم السلاح في غزة وسيتم إنشاء سلطة مدنية ملتزمة بالسلام مع إسرائيل"، وتابع"إسرائيل تقاتل بالنيابة عن العالم المتحضر"

وهاجم نتنياهو قرارات الاعتراف الدولية بدولة فلسطين، زاعماً أنها "رسالة تشجع على قتل اليهود"، واعتبر أن "القادة الذين اعترفوا بدولة فلسطينية هذا الأسبوع أرسلوا برسالة مفادها أن قتل اليهود يؤتي ثماره"، واصفاً تلك الخطوة بأنها "وصمة عار"

وبخصوص لبنان قال نتنياهو "إذا اتخذ لبنان قرارات حاسمة بشأن سلاح حزب الله يمكن عندها حصول السلام"