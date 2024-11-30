تقرير: السعودية تعمل على توطيد علاقاتها مع ايران في هذا الجانب

ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم (السبت) أن السعودية تعمل على توطيد العلاقات مع إيران بينما تحاول الحفاظ على تحالفها التقليدي مع الولايات المتحدة. وبحسب التقرير، فإن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، توجه خلال الأسابيع الأخيرة إلى المسؤولين الإيرانيين باقتراح مهم لزيادة حجم التجارة بين البلدين، بهدف تقليل التوترات مع الغرب وتقليص الدعم للجماعات المسلحة في المنطقة.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب اتفاق التطبيع التاريخي الموقع بين البلدين في مارس/أذار 2023، بوساطة الصين، والذي يدفع البلدين إلى تعزيز علاقاتهما وتزويد طهران بالمدخولات الضرورية. لكن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية يدعو إلى التشكيك في الديناميكيات الإقليمية، بسبب الخوف من تجديد سياسة "الضغط الأقصى" على إيران التي بدأ تطبيقها خلال ولايته الأولى.

في مقابل التقارب من ايران، لا تزال الرياض مهتمة بدفع اتفاقية دفاع استراتيجي مع واشنطن، والتي تم تجميدها في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول. ولتحقيق هذه الغاية، أرسل بن سلمان مستشاره للأمن القومي، مسعد العيبان، إلى واشنطن الشهر الماضي لاستئناف المحادثات، بهدف تأمين الالتزامات قبل انتهاء ولاية الرئيس بايدن في يناير/كانون الثاني.

يُنظر إلى نهج التوجه الثنائي لتوثيق العلاقات مع كل من واشنطن وطهران على أنه أمر حيوي من الناحية الجيوسياسية في الرياض، على الرغم من التعقيدات. الأولوية القصوى لبن سلمان هي خطته البالغة قيمتها تريليون دولار لتنويع اقتصاد المملكة إلى ما هو أبعد من النفط، والمعروفة باسم "رؤية "2030. وتعتمد الخطة على السلام والاستثمار الأجنبي لتمويل مشاريعها الطموحة، مثلما أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في مؤتمر استثماري بالرياض في أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وبحسب مسؤول مشارك في اتفاق التقارب لعام 2023، من المتوقع أن تركز التجارة مع إيران في البداية على المنتجات الغذائية والطبية التي لا تنتهك العقوبات الأوروبية والأمريكية. ويمكن تنفيذ المعاملات من خلال شركات سعودية خاصة ومن خلال دولة ثالثة مثل العراق. وفي حين أن حجم التجارة بين البلدين ضئيل حاليا، فقد أعرب المسؤولون الإيرانيون عن رغبتهم في زيادته إلى مليار دولار سنويا.

وتأتي الاتصالات الحالية بعد أن أبدى مسؤولون إيرانيون استيائهم من عدم تحقيق الوعود التجارية والاستثمارية السعودية بموجب "اتفاق بكين". وتدفع الصين، أكبر مشتري للنفط من البلدين، الرياض وطهران إلى تعزيز التقارب بينهما.

وعلى الصعيد السياسي، اتهم بن سلمان مؤخراً إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في غزة، وانتقدها بسبب الهجوم الذي تعرضت له إيران خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأرسل رئيس أركانه إلى إيران للقاء نظيره، وشاركت قوات عسكرية سعودية في مناورة بحرية شمال المحيط الهندي إلى جانب إيران وروسيا وعمان ودول أخرى.