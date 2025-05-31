الرئيس السوري يفتح الطريق للحوار مع إسرائيل مع وضع شروط

رسم الرئيس السوري أحمد الشرع معالم علاقة جديدة محتملة مع إسرائيل، مُحدثًا بذلك تحولًا ملحوظًا عن خطاب دمشق التقليدي حول هذه القضية. وفي معرض حديثه عن أحد أكثر المواضيع حساسية في الجغرافيا السياسية الإقليمية في مقابلة مع صحيفة "جويش جورنال"، أبدى الشرع رغبة في "طي صفحة دورات العنف التي أفسدت العلاقات الإسرائيلية السورية منذ عام 1948 قائلا "يجب أن ينتهي عصر القصف الانتقامي المتواصل. لا تزدهر أي أمة حين يملؤها الخوف".

وخلال نفس المقابلة كشف الرئيس السوري عن أمر مفاجئ بإشارته إلى "أعداء مشتركين بين البلدين"، ملمّحًا ضمنيًا إلى إمكانية تعاون سوريا وإسرائيل في بعض قضايا الأمن الإقليمي. وأضاف: "يمكننا أن نلعب دورًا رئيسيًا في الأمن الإقليمي"، دون الخوض في تفاصيل هذا النهج الاستراتيجي.

وأعرب الشرع عن رغبته في العودة إلى "روح اتفاقية فك الارتباط لعام 1948 - ليس كمجرد خط لوقف إطلاق النار، بل كأساس لضبط النفس المتبادل وحماية المدنيين". وتكتسب هذه الإشارة إلى اتفاقيات دوفا صدىً خاصًا في السياق الحالي، مع تصاعد التوترات حول مرتفعات الجولان.

وأُولي الشرع اهتماما خاصا لقضية الطائفة الدرزية، التي يعتبرها الرئيس السوري اختبارًا لمصداقية أي تعاون مستقبلي. وأصرّ على أن "دروز سوريا ليسوا بيادق. إنهم مواطنون راسخون، مخلصون تاريخيًا، يستحقون كل حماية بموجب القانون. أمنهم غير قابل للتفاوض". وبينما لم يقترح الشرع التطبيع الفوري، إلا أنه أشار إلى انفتاحه على المفاوضات المستقبلية، شريطة أن تكون "قائمة على القانون الدولي والسيادة".

وختم قائلاً: "يجب تحقيق السلام من خلال الاحترام المتبادل، لا الخوف. سننخرط حيثما يكون هناك صدق ومسار واضح للتعايش - وسنبتعد عن أي شيء أقل من ذلك".