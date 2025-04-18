النووي الإيراني| رئيس الموساد ووزير إسرائيلي يلتقيان ويتكوف قبل جولة روما غدا السبت

سافر وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية "الموساد" ديفيد بارنيع سراً إلى باريس للقاء المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف لإجراء محادثات بشأن الملف النووي الإيراني، وفقاً لما نقله موقع "والا" عن 3 مصادر إسرائيلية مطلعة، ويأتي الاجتماع مع ويتكوف قبل الجولة الثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي من المقرر أن تُعقد في روما، السبت.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، إن "على أوروبا أن تقرر ما إذا كانت مستعدة لإعادة فرض العقوبات على إيران عندما يتضح أنها على وشك تطوير سلاح نووي".وأضاف"يتعين على الأوروبيين اتخاذ قرار، لأنني أعتقد أنه ينبغي علينا جميعاً توقع أنهم على وشك تلقي تقرير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يفيد بأن إيران ليست فقط بعيدة عن الالتزام، بل إنها قريبة بشكل خطير من امتلاك سلاح، وأقرب من أي وقت مضى".

وقالت المصادر الإسرائيلية إن "إسرائيل تريد توضيح مواقفها ومحاولة التأثير على الموقف الأميركي، الذي عبَّر عنه الرئيس دونالد ترمب حين قال إنه أوقف هجوماً إسرائيلياً وشيكاً على إيران، وإنه يحبّذ التوصل إلى اتفاق سياسي لحسم الأمر"، وأضاف "لا أريد أن أفعل أي شيء من شأنه أن يؤذي أحداً لكن إيران لا يمكن أن تمتلك أسلحة نووية.. نحن لا نسعى للاستيلاء على صناعتهم وأراضيهم. نحن فقط نقول: لا يمكنكم امتلاك سلاح نووي".

وفي السياق يصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى روما، اليوم الجمعة، بعد زيارة لموسكو التقى خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وناقش معه المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي.

وكان ترمب قد وصف الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما مع إيران عام 2015 بأنه "سيئ". وتابع: "لقد كان اتفاقاً فظيعاً، وكان يمنحهم طريقاً واضحاً لامتلاك سلاح نووي، وأنا لم أكن لأقبل به".

والتقى ويتكوف في باريس، الخميس، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وممثلين كبار من بريطانيا وألمانيا. وتناولت معظم المحادثات الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، لكن الجانبين ناقشا أيضاً القضية الإيرانية.

وقال مصدر مطلع على تفاصيل المحادثات إن ويتكوف شدد على أن هدف إدارة ترمب هو حل الأزمة النووية مع إيران من خلال الوسائل الدبلوماسية، والتوصل إلى "اتفاق لا تخصيب فيه (لليورانيوم) بعد الآن".