وزير الخارجية البريطاني: نسعى لموقف متوازن بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس

أعلن وزير الخارجية البريطاني الجديد ديفيد لامي، مساء اليوم السبت، عن رغبة بلاده في إعادة التوازن فيما يتعلق بالصراع في الشرق الأوسط. وقال "لقد حان الوقت للمملكة المتحدة لإعادة التواصل مع العالم الخارجي"، مما يمثل قطيعة مع سياسات أسلافه. مضيفا أن المملكة المتحدة تريد بوضوح رؤية وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

جاءت تصريحات لامي في مقابلة مع وكلالة رويترز في برلين، في أول وجهة دولية له منذ الفوز الساحق الذي حققه حزب العمال في الانتخابات البريطانية، وشدد لامي على أهمية اتباع نهج دبلوماسي نشط لتحقيق وقف إطلاق النار وتأمين تحرير الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

وأكد لامي على أنه "يجب أن يتوقف القتال، ويجب أن تتمكن المساعدات من الدخول، وسأستخدم كل الجهود الدبلوماسية لتحقيق وقف إطلاق النار هذا". ويأتي هذا الاتجاه الجديد في السياسة الخارجية البريطانية في سياق تغير سياسي كبير في المملكة المتحدة، مع وصول كير ستارمر إلى السلطة كرئيس للوزراء، منهيا 14 عاما من حكومة المحافظين. ورغم أن لامي لم يقدم تفاصيل محددة عن الإجراءات المرتقبة، فإن تصريحاته تشير إلى التزام متزايد من جانب المملكة المتحدة بالجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة في الشرق الأوسط، مع التركيز بشكل خاص على التوازن والوساطة.