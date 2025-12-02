أمن إسرائيل أولًا: نتنياهو يضع شروطًا صارمة أمام أي تفاهم مع سوريا

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال زيارته لمقاتلي لواء 55 المصابين في اشتباك داخل الأراضي السورية، أن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع سوريا قائمة "بالتفاهم والروح الطيبة"، لكن إسرائيل ستظل متمسكة بمبادئها الأساسية لضمان أمنها القومي.

وقال نتنياهو: "التوقع من سوريا هو إقامة منطقة منزوعة السلاح تمتد من دمشق حتى جبل الشيخ، بما في ذلك سفوح وقمة جبل الشيخ". وأوضح أن إسرائيل ستحتفظ بوجودها في المنطقة العازلة وجبل الشيخ لضمان أمن مواطنيها.

وأضاف رئيس الوزراء: "نحن مصرون على الدفاع عن البلدات الإسرائيلية قرب الحدود، بما يشمل الحدود الشمالية، ومنع تموضع الإرهابيين والأعمال المعادية قرب حدودنا، وحماية حلفائنا الدروز، وضمان أن تبقى إسرائيل آمنة من أي هجوم بري من المناطق الحدودية".

ورغم لهجته الحازمة، شدد نتنياهو على أنه "برغم إمكانية التوصل إلى اتفاق مع السوريين بروح طيبة وفهم للمبادئ، سنتمسك بمبادئنا في كل الأحوال".