درونات مفخخة ورشاشات ثقيلة… اشتباكات عنيفة تندلع في محاور عدة في السويداء جنوب سوريا

اندلعت مساء أمس الجمعة اشتباكات عنيفة استمرت حتى ساعات ما بعد منتصف الليل بين عناصر الحرس الوطني من جهة، والقوات الحكومية والقوات الرديفة لها من جهة أخرى، في عدة محاور بريف محافظة السويداء جنوب سوريا.

وأسفرت المواجهات عن استخدام مكثف للأسلحة الرشاشة الثقيلة من عيار 23 ملم، بالإضافة إلى تسجيل استخدام طائرات مسيرة مفخخة (درونات مذخّرة)، في سابقة تعكس حجم التصعيد الميداني في المنطقة.

وتركزت الاشتباكات الأعنف على محاور بلدتي رساس وكناكر، وبلدتي المجدل والمزرعة في الريف الغربي، إضافة إلى محور ريمة حازم والمجدل، فيما امتدت رقعة التوتر إلى منطقة النقل وقرية المنصورة في الجهة الشمالية الغربية من المحافظة. وأدى تبادل النيران المكثف إلى إثارة حالة من الذعر بين سكان تلك المناطق.

وبالرغم من شدة القصف واستخدام الأسلحة الثقيلة، لم ترد معلومات مؤكدة حول وقوع خسائر بشرية سواء بين الطرفين أو المدنيين، فيما يسيطر حالياً هدوء حذر على المحاور المستهدفة وسط ترقب لتطورات الوضع الأمني.

ويأتي هذا التصعيد بعد تقارير سابقة عن خروقات للهدنة، ففي 1 يناير\كانون ثاني الجاري، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن نقطة عسكرية تابعة لـ"الحرس الوطني" في قرية المجدل غرب السويداء تعرضت لهجوم بدرون مفخخ وقذيفة هاون من قبل القوات الحكومية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو الأضرار المادية الناجمة عنه.