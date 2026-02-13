المجلس الأعلى للدفاع الايراني: "القدرات الصاروخية تعد من الخطوط الحمراء التي لا يمكن التفاوض بشأنها"

حذر ممثل المرشد في المجلس الأعلى للدفاع الايراني علي شمخاني، اليوم الجمعة، من أن "مستوى الاستعداد الدفاعي في البلاد يجعل تكلفة أي خطأ حسابي من جانب الطرف المعتدي مرتفعة للغاية"، مشيرا إلى أن "قدرات إيران الصاروخية تعد من الخطوط الحمراء التي لا يمكن التفاوض بشأنها".

وقال شخماني "المسار العقلاني بالنسبة لجميع الأطراف يتمثل في تجنب التصعيد والابتعاد عن أي أعمال تهدد أمن واستقرار المنطقة"؛ ورجح أن "المفاوضات يمكن أن تكون مساراً إيجابياً إذا جرت بنظرة واقعية وعلى أساس الاحترام المتبادل ودون مبالغة في المطالب، لما لها من فوائد للطرفين وللاستقرار الإقليمي".

وأضاف شمخاني، في تصريحات نقلتها وكالة "إرنا" الإيرانية، أن إسرائيل لن تكون قادرة على تنفيذ أي عملية عسكرية فعالة ضد إيران دون دعم مباشر من الولايات المتحدة؛ وتعهد بأن تواجه إيران "أي مغامرة برد حاسم ومتناسق مع طبيعة التهديد".