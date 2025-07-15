الأمين العام لحزب اللواء السوري : "حكومة الشرع متورطة في قتل الدروز في السويداء"

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على خلفية الاشتباكات العنيفة في السويداء بين الدروز والبدو وتدخل قوات الأمن السورية، أكد الأمين العام لحزب اللواء السوري مالك أبو خير بأن "حكومة الشرع متورطة في قتل الدروز في السويداء" وذلك بعد أن أرسلت أسلحة ثقيلة ودبابات إلى المنطقة. لمتابعة تصريحه كاملا في الفيديو.

جاءت تصريحات أبو خير خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال :"بدأت الجماعات التكفيرية بشن هجوم على مدينة السويداء بعد حادث خطف أحد التجار الدروز بعد عودته الى بلدته قبل يومين، ما أدى الى تطور الأمور الى اشتباكات مع عشائر البدو الموالين للشرع في مدينة السويداء وتعززت هذه الاشتباكات بدخول مجموعات تكفيرية متطرفة من المحافظات ودخلت الى أطراف مدينة السويداء وبدأت المشاركة بالهجوم وبعدها تدخل الأمن العام التابع لحكومة الشرع وساند هذه المجموعات، وظهرت فيديوهات أثبتت تورط الأمن العام الى جانب المجموعات الجهادية بالمشاركة بالهجوم على مدينة السويداء".

وأضاف :"مؤخرا دخلت مجموعات الأمن العام الى بلدة المزرعة وبلدة بلغة ووقعت اشتباكات عنيفة لإعادة المناطق التي سقطت، من الملفت أن الهجوم على السويداء يجري بالأسلحة الثقيلة والدبابات، نحن أمام هجوم منظم لإرضاخ المدينة لحكومة أحمد الشرع دون اللجوء الى التفاوض أو الحوار السياسي، وإنما فرض أجندات بدعم مجموعات تكفيرية إرهابية، باعتراف حكومة الشرع نفسها، فهي تدعي بأنها تحارب الإرهاب تترك هذه المجموعات وتشاركها الهجوم ..قصفوا القرى الدرزية بالمدفعية، نحارب اليوم نظام دموي مدعوم بمجموعات إرهابية مسلحة تحاول بسط سيطرتها على الجبل وهي مدعومة بالدبابات والمدفعية"

رابط الحلقة كاملة: