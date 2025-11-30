"إبادة جماعية": المدينة الأوروبية التي ألغت اتفاقية التوأمة مع المدينة الإسرائيلية

بلدة سوبوت أصبحت أول سلطة محلية في بولندا تقطع شراكتها كمدينة توأم مع إسرائيل بسبب الوضع في غزة، الذي تصفه بأنه "إبادة جماعية"، وذلك بحسب ما أفادت به وسائل الإعلام البولندية صباح اليوم (الأحد).

سوبوت، مدينة منتجعات مشهورة على ساحل بحر البلطيق، مرتبطة بالمدينة الإسرائيلية أشكلون منذ عام 1993. ومع ذلك، في أغسطس\آب من هذا العام، دعت عضو المجلس من حزب اليسار "يخد" (رازم)، باربارا بژجيتشكا، إلى إلغاء الشراكة بسبب "الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة".

وأشارت إلى أن سوبوت قطعت شراكتها بطريقة مماثلة مع مدينة بيتروغوف الروسية بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022.

بعد أن لم تتخذ سلطات المدينة أي إجراء، أطلقت بججيتشكا مبادرة مدنية - بدعم من "يحاد"، منظمة العفو الدولية ونشطاء محليين مؤيدين للفلسطينيين - لجمع تواقيع دعماً لقرار إنهاء الشراكة مع أشكلون.