تقارير عن توترات بين إسرائيل وإيران تؤثر على الأسواق المالية والعملات

تراجعت الأسواق المالية والعملات في إسرائيل والعالم بشكل عام في ظل التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وإيران، وذلك بعد تقارير عن رد إسرائيلي محتمل على الهجوم الصاروخي الإيراني على أراضيها.

في بورصة تل أبيب، انخفضت المؤشرات الرئيسية بنسبة 1.2% بعد ارتفاع مبدئي بلغ 1.5%، وشهدت العملة الإسرائيلية، الشيكل، تباينًا مع ارتفاعها مع افتتاح أسبوع التداول العملات الأجنبية، ولكنها تراجعت لاحقًا، مع تداولها عند 3.75 مقابل الدولار الأمريكي و 3.99 مقابل اليورو.

في الأسواق العالمية، تأثرت وول ستريت بالتقارير القادمة من الشرق الأوسط، حيث انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 1.8%، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.2%، ومؤشر داو جونز بنسبة 0.7%.

تصاعدت التوترات السياسية أيضًا، حيث أدى الهجوم الإيراني المزعوم إلى ارتفاع معدل التضخم في إسرائيل إلى 2.7%، مما ينذر بارتفاع أسعار السلع والخدمات قريبًا. كما أدى الهجوم إلى ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة أيضًا إلى 3.5%.

على الرغم من توقعات بعض الخبراء بتحسن الوضع على المدى البعيد، إلا أن الأسواق تظل متأثرة بالتوترات السياسية والمخاوف من تصعيد النزاع بين إسرائيل وإيران، مما يجعلها تترقب تطورات الأحداث بقلق وترقب.