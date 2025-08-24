تقرير: إيران مستعدة لتقليل التخصيب - لمنع العقوبات

قد يعجبك أيضًا -

إفادت مصادر إيرانية اليوم (الأحد) لصحيفة "التلغراف" البريطانية أن طهران مستعدة "لتقليص مستوى تخصيب اليورانيوم من 60% إلى 20%، وذلك في محاولة لمنع بريطانيا من إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة - ولتقليل احتمال وقوع هجمات إضافية من قبل إسرائيل والولايات المتحدة".

كما أفاد التقرير بأن علي لاريجاني - الأمين الجديد للمجلس الأعلى للأمن القومي - يقود مساراً أمام نظام رجال الدين لتغيير سياسة البرنامج النووي. وقال مصدر إيراني رفيع: "لاريجاني يحاول إقناع النظام بتقليل مستوى التخصيب من أجل منع حرب أخرى".

ومع ذلك، المسؤول واجه معارضة شديدة من جانب الحرس الثوري. المصدر أشار أيضاً إلى أنه رغم المعارضة، فإن قيادة النظام تميل حالياً إلى المرونة ودراسة تجديد العلاقة مع القوى الغربية.

على سبيل المثال، نشر لأول مرة في i24NEWS قبل حوالي شهر أن بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) من المتوقع أن تصل إلى إيران. الحديث يدور عن بعثة ستتكوّن من جهات تقنية، وهدفها سيكون تجديد الرقابة على المواقع النووية الإيرانية.