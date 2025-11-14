المشروع الأمريكي لتعزيز إقامة دولة فلسطينية

كشفت هيئة البث الرسمية "كان" صباح اليوم (الجمعة) عن مسودة المقترح الذي أعدته الإدارة الأمريكية لمجلس الأمن الدولي، والذي يتضمن خطوات كبيرة نحو تعزيز إقامة دولة فلسطينية. وفقًا للتقرير، يسعى المقترح الأمريكي إلى إنشاء قوة متعددة الجنسيات في قطاع غزة بهدف استقرار المنطقة بعد مرحلة ما بعد حماس.

وتنص المسودة على أنه بعد تنفيذ خطة الإصلاح التي ستقدمها السلطة الفلسطينية، قد تتوفر الظروف لتحقيق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية. وجاء في المسودة: "ستقوم الولايات المتحدة بتنظيم حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للتوصل إلى أفق سياسي يعزز التعايش السلمي والازدهار".

إضافة إلى ذلك، يشمل المقترح تعاونًا بين القوة متعددة الجنسيات وإسرائيل ومصر من أجل استقرار غزة واستبدال حكم حماس. كما تتضمن الخطة تدريب قوات الشرطة الفلسطينية ودعمها في تأمين الحدود.

وتعتبر هذه المسودة أكثر طموحًا مقارنةً بالمقترحات السابقة، ويتضمن تغييرات استجابة لمطالب الدول العربية. وفي المقابل، تعارض روسيا المقترح الأمريكي، وتعمل على إعداد مسودة بديلة لمجلس الأمن.