"الجولاني ينفذ تطهيرا عرقيا": حوالي 700 سوري علوي قُتلوا في يومين

تواصلت الاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن السورية وأنصار وأبناء الطائفة العلوية، خلال نهاية الأسبوع في أنحاء البلاد. وتظهر بيانات المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه خلال 48 ساعة وقع في البلاد نحو 30 مجزرة، راح ضحيتها 745 مواطناً من الطائفة العلوية.

نشرت وسائل إعلام في سوريا توثيقا يظهر فيها أحد مقاتلي "الإدارة السورية الانتقالية" التابعة للرئيس الجديد الجولاني، وهو يقول إن "قوات وزارة الدفاع تذبح الشيعة والعلويين".

https://x.com/i/web/status/1898627646986109151