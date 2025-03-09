"الجولاني ينفذ تطهيرا عرقيا": حوالي 700 سوري علوي قُتلوا في يومين

تواصلت الاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن السورية وأنصار وأبناء الطائفة العلوية، خلال نهاية الأسبوع في أنحاء البلاد. وتظهر بيانات المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه خلال 48 ساعة وقع في البلاد نحو 30 مجزرة، راح ضحيتها 745 مواطناً من الطائفة العلوية.

نشرت وسائل إعلام في سوريا توثيقا يظهر فيها أحد مقاتلي "الإدارة السورية الانتقالية" التابعة للرئيس الجديد الجولاني، وهو يقول إن "قوات وزارة الدفاع تذبح الشيعة والعلويين".

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وأضاف رامي عبد الرحمن مدير المرصد في مقابلة مع شبكة بي بي سي "هذا عمل من أعمال التطهير العرقي - المطلوب الآن هو وقف هذه المجازر بشكل كامل وفوري، ومحاكمة من سرقوا وأحرقوا المباني، لقد فعلوا ذلك على أسس طائفية وليس نتيجة ملاحقة فلول نظام الأسد".

ويشار الى أنه، اندلعت الاشتباكات يوم الخميس في مناطق اللاذقية وطرطوس القريبة من ساحل البحر الأبيض المتوسط. وقد اندلعت أعمال العنف الطائفي في هذه المناطق بشكل متقطع خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وتشكل الأقلية العلوية نحو 10% من سكان سوريا. وفي حين سلم العديد من العلويين أسلحتهم منذ ديسمبر/كانون الأول، فإن كثيرين آخرين لم يفعلوا ذلك. إن تزايد العنف بين الطوائف يسلط الضوء على التحديات التي تواجه النظام الجديد.