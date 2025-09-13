د. ايدي كوهين :"أمريكا خانت قطر ..هناك ضوء أخضر أمريكي للعملية"

قد يعجبك أيضًا -

على ضوء الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قادة حماس في قطر ، قال المحلل السياسي الإسرائيلي د. ايدي كوهين إن "الولايات المتحدة خانت قطر ..وترامب خدع القطريين بتغريدته وهناك ضوء أخضر أمريكي للعملية" لمشاهدة مداخلته كاملة.

أكد كوهين خلال مشاركته في برنامج المناظرة اليومية الذي قدمته لورين وهبي وقال :"نعم، هناك ضوء أخضر أمريكي لهذه العملية، ترامب خدع الخليجيين أخذ أموالهم .. استغل القطريين وتستغلهم تركيا أيضا ..الجميع يخدع العرب، وترامب خدع القطريين من خلال تغريدته عن المفاوضات.. أمريكا شريكة وأمريكا خانت قطر.. تركيا لم تساندهم.. أين المنظومات الدفاعية والاف 15 ؟؟!".

