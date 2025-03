القمة العربية الطارئة تعتمد الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة

القاهرة، مصر - اعتمد قادة الدول العربية، اليوم (الثلاثاء)، في القاهرة، خلال القمة الطارئة للجامعة العربية، المعروفة باسم "قمة فلسطين"، الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة. وهكذا، خلال كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تم طرح الخطوط العريضة - من خلال تشكيل لجنة فلسطينية مؤقتة، حتى استعادة سلطة السلطة الفلسطينية.

وتحدث في القمة عدد من زعماء العالم العربي، بينهم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. وشدد ملك الأردن على أهمية "الموقف العربي الموحد" تجاه الشعب الفلسطيني وإعادة إعمار القطاع، مع تعبيره عن معارضة شديدة لتهجير سكان غزة. وبحسب قوله، فإن "غزة هي ملك الفلسطينيين الغزيين"، وسيواصل الأردن العمل على منع تهجيرهم.

وطرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته الخطوط العريضة التي سيتم بموجبها تشكيل لجنة فلسطينية مستقلة لإدارة قطاع غزة بشكل مؤقت، إلى حين استعادة السيطرة على السلطة الفلسطينية. وقال السيسي: "خطتنا تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه وإعادة إعمار غزة"، داعيا إلى إنشاء صندوق دولي لإعادة الإعمار يتولى تجنيد الموارد اللازمة لإعادة إعمار القطاع.

كما تحدث في القمة رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن - وأشاد بـ "الخطة المصرية العربية لإعادة بناء غزة دون تهجير سكان القطاع"، ودعا في غضون ذلك رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب إلى دعم جهود إعادة الإعمار والتخلي عن فكرة "تهجير الفلسطينيين".

وقال أبو مازن: "نحن نقدم رؤية فلسطينية تسمح لدولتنا بالوفاء بالتزاماتها في غزة من خلال مؤسساتها الحكومية. وستتولى دولة فلسطين مهامها في غزة من خلال مؤسساتها الحكومية، ولهذا الغرض اقيمت "لجنة الأجهزة الأمنية" التي ستتولى إعادة تنظيم الفصائل في غزة. تدريبهم سيكون بمساعدة مصر والأردن".

في غضون ذلك، أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أن "العنف لن يتوقف طالما استمر الاحتلال الإسرائيلي"، وأن "إعادة إعمار غزة لن تكون ممكنة إلا إذا بقي سكانها على أرضهم".

ولاحقا تحدث الرئيس اللبناني جوزيف عون وقال إن "القضية الفلسطينية تتطلب موقفا قويا يجب أن تتحد الدول العربية من أجله" وأوضح: "حروب لبنان علمتني أنه يجب أن نقف إلى جانب فلسطين وشعبها. يجب أن تكون بلداننا قوية ومزدهرة ومتحدة – وهذه هي أفضل وسيلة لدعم فلسطين. لقد عانى لبنان كثيرا، لكنه تعلم من المعاناة أنه لن يكون هناك انتقال أو أساس للصراعات الدولية، وأن مصالحه موجودة في الفضاء العربي من حوله".

وربط كلامه بالوضع في قطاع غزة. وختم عون: "لن يكون هناك سلام دون تحرير كل قطعة أرض من بلادنا، ولن يكون هناك سلام دون إقامة الدولة الفلسطينية".

وبالتزامن مع انعقاد المؤتمر، أصدرت حركة حماس بيانا أدانت فيه إغلاق معابر غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية، فيما دعت إلى ممارسة ضغوط دولية لفتحها.

https://x.com/i/web/status/1896913787610878238