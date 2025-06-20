تقرير: الولايات المتحدة وإسرائيل قد تهاجمان فوردو خلال هذه الفترة

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من الممكن أن تقوم الولايات المتحدة وإسرائيل بعمل عسكري ضد موقع فوردو النووي خلال 48 إلى 72 ساعة، كما أفادت قناة "إيران إنترناشونال" الإيرانية التي مقرها لندن الليلة (الخميس والجمعة) نقلاً عن مصدرين أمنيين إسرائيليين.

بينما تأمل إسرائيل أن تدمر الولايات المتحدة الموقع النووي الإيراني تحت الأرض بقنابلها الخارقة للتحصينات، فإنها قد تحاول شن هجوم منفرد خلال أيام، شريطة أن تسمح لها "الإنجازات العسكرية والرأي العام العالمي بذلك. مع ذلك، يرى كلا المصدرين أن العمل المشترك إلى جانب الولايات المتحدة هو السيناريو الأكثر ترجيحًا، في غضون 48-72 ساعة على الأكثر".

وأضاف مصدر استخباراتي إسرائيلي للقناة الإيرانية: "لكي نُجبر إيران على تقديم تنازلات ما كانت لتتقدم بها لولا ذلك، ولإعادتها إلى طاولة المفاوضات، هذا هو السبيل الوحيد. نحتاج إلى تحرك الولايات المتحدة". وأضاف مصدر آخر: "نحتاج إلى أن يقوم دونالد ترامب بذلك خلال اليومين أو الثلاثة أيام القادمة". وأضاف: "ترامب متقلب للغاية في الوقت الحالي، لذا فإن أي شيء وارد".

موقع فوردو النووي مدفون في أعماق الأرض، وحتى الآن لم تهاجمه إسرائيل خلال العملية العسكرية. وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقرر ما إذا كان سينضم إلى الهجمات على إيران خلال أسبوعين.