تقرير: سوريا تسرّع المحادثات مع إسرائيل حول اتفاق أمني لهذا السبب

بضغط من الولايات المتحدة، تسرّع سوريا المحادثات مع إسرائيل بهدف التوصل إلى اتفاق أمني – وهو ما تأمل دمشق أن يؤدي إلى انسحاب إسرائيلي من المناطق التي تم الاستيلاء عليها مؤخرًا، دون الاقتراب من اتفاق سلام كامل. هكذا قال اليوم (الثلاثاء) مصادر مطلعة على المناقشات لوكالة الأنباء "رويترز".

وفقًا للتقرير، واشنطن تضغط لتحقيق تقدم حتى انعقاد قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في نهاية الشهر، من أجل تمكين رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب من الإعلان عن اختراق دبلوماسي. حتى إنجاز جزئي سيُعتبر ذا أهمية، في ظل موقف إسرائيل المتشدد في المفاوضات ووضع سوريا الضعيف بعد الاشتباكات في الجنوب.

تحدثت رويترز مع تسعة مصادر مطلعة على المناقشات والنشاطات الإسرائيلية في جنوب سوريا - بينهم جهات عسكرية وسياسية سورية، مصدران استخباريان وجهة إسرائيلية.

وفقًا لهذه العوامل، تطلب المبادرة السورية إعادة الوضع إلى ما كان عليه في اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1974، بما في ذلك انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تم الاستيلاء عليها في الأشهر الأخيرة، وإعادة المنطقة العازلة المنزوعة السلاح، ووقف الغارات الجوية والتوغلات البرية الإسرائيلية.

قضية مرتفعات الجولان، التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، لم تُطرح في المحادثات. وقال مصدر سوري مطلع على موقف دمشق إن "الموضوع سيُترك للمستقبل".

قال مصدر أمني إسرائيلي لوكالة رويترز إن "الولايات المتحدة تضغط على سوريا لتسريع الاتفاق الأمني - هذا أمر شخصي بالنسبة لترامب"، وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي يرغب في عرض إنجاز سياسي هام. مع ذلك، أضاف أن "إسرائيل لا تعرض الكثير".