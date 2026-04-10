تعليق جزئي للإنتاج في السعودية بعد هجمات تستهدف منشآت استراتيجية

أفادت تقارير نقلًا عن التلفزيون الرسمي السعودي، استنادًا إلى مصدر في وزارة الطاقة، بأن عمليات تشغيلية في عدد من منشآت الطاقة داخل المملكة العربية السعودية تم تعليقها مؤقتًا بعد هجمات استهدفت مرافق نفط وغاز في عدة مناطق.

وبحسب المصدر، أسفرت الهجمات عن تراجع إجمالي القدرة الإنتاجية بنحو 600 ألف برميل يوميًا، نتيجة تأثر عمليات الإنتاج والنقل والتكرير في الرياض والمنطقة الشرقية ومدينة ينبع الصناعية.

وأضافت التقارير أن الهجمات أدت إلى مقتل أحد أفراد الأمن الصناعي في شركة الطاقة السعودية وإصابة سبعة آخرين.

استهداف منشآت نفطية وبنى تحتية حيوية

وذكرت المعلومات أن الأهداف شملت محطة ضخ على خط الأنابيب الاستراتيجي شرق–غرب، ما تسبب في فقدان نحو 700 ألف برميل يوميًا من القدرة على النقل، إضافة إلى منشأة إنتاج في منيفة أدت إلى تراجع بنحو 300 ألف برميل يوميًا، ومصفاة خريص التي تأثرت أيضًا بانخفاض مماثل في الإنتاج.

كما طالت الأضرار منشآت تكرير ومعالجة رئيسية، بينها مرافق تابعة لشركة الشركة السعودية–الفرنسية للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) في الجبيل، ومصفاة رأس تنورة، ومصفاة الشركة السعودية–الأمريكية للتكرير (سامرف) في ينبع، إضافة إلى مصافي في الرياض. وأفادت التقارير باندلاع حرائق في بعض مرافق المعالجة بمنطقة الجعيمة، ما أثر على صادرات الغاز البترولي المسال والغاز الطبيعي المسال.

تطورات أمنية في الخليج

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع في دولة الكويت أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم بطائرات مسيّرة يستهدف منشآت حيوية، في تطور يعكس تصاعد التوترات في المنطقة.

ولم تصدر حتى الآن بيانات مستقلة تؤكد تفاصيل الهجمات أو الجهة المسؤولة عنها، فيما تترقب الأسواق تداعيات محتملة على إمدادات الطاقة وأسعار النفط العالمية.