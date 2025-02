تقرير: لماذا دخلت قوات "هيئة تحرير الشام" إلى محلة جوسية اللبنانية؟

عاد الهدوء الى المناطق الحدودية الشرقية بين لبنان وسوريا، وذلك بعد ساعات والاشتباكات العنيفة بين قوات هيئة تحرير الشام والعشائر اللبنانية في منطقة البقاع وذلك لليوم الثالث على التوالي، ما استدعى تدخل الجيش اللبناني بقوة لاحتواء الوضع. هذا وأفادت مصادر إعلامية أن مسلحي "هيئة تحرير الشام" دخلوا الى الأراضي اللبنانية في محلة جوسية وتموضعوا في أحد المنازل، بينما أخلى الجيش اللبناني أحد مراكزه في المحلة المذكورة.

وقال الصحافي عطا فرحات من الجولان :"عدم ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان يخلق العديد من المشاكل ، تدعي حكومة الشرع أنه يجب ضبط الحدود لأن هذه منطقة تهريب وتشكل خطرا على الأمن السوري ويجب إغلاقها بشكل كامل، وعلى ضوء ذلك توجد اشتباكات لليوم الثالث على التوالي مع العشائر، ودخلت القوات السورية اليوم الى داخل لبنان وتوغلت في قرية محلة جوسية، بعدها انسحب الجيش اللبناني، الذي أعلن أنه لا يستطيع ضبط الحدود مع وجود العشائر المسلحة هنا".

وتابع عطا:" خلال هذه العمليات تم استخدام الطائرات المسيرة والمدفعية وحشد قوات كبيرة جاءت من القصير الى الحدود السورية اللبنانية، وأرادت هيئة تحرير الشام الدخول بكل قوتها من أجل ضبط الحدود بشكل كبير، هناك أيضا سيطرة على الهيد وحاويت والسماقيات وتصر الهيئة على انها لن تتراجع حتى تضبط كافة الحدود السورية اللبنانية وتدعي وجود تجار مخدرات وجماعات مدعومة من حزب الله ، وحتى الآن لم يصدر أي تصريح سوري رسمي يخص هذا، في حين صرحت لبنان في حال وقع أي اعتداء فإن الجيش اللبناني سيرد على مصادر إطلاق النار".

https://x.com/i/web/status/1888627682306412776