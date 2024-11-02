محلل عسكري حول القضية الخطيرة بمكتب نتنياهو:"خلق هذا توترا بين ديوان رئيس الحكومة والمستوى العسكري"

قضية الوثائق السرية: قال المحلل العسكري لـ i24NEWS يوسي يهوشاع مساء الجمعة خلال برنامج "كابينت الجمعة" إنه في أعقاب القضية خلق توتر بين ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والمستوى العسكري.

وتابع يهوشاع :"أحد الأمور المثيرة هنا إن كان من سرب المعلومات تطلب منه القيام بذلك لدوافع مختلفة من قبله أو تم تفعيله من قبل شخص ما، وهل كان رئيس الحكومة الإسرائيلية على علم أو لم يعلم. بكل الأحوال، ديوان رئيس الحكومة يحاول التنصل منه رسميا والقصة هنا سوف تتعامل مع الدوافع التي ذكرناها".