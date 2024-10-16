ابتلع طفل إسرائيلي يبلغ من العمر سنة ونصف 50 مغناطيسًا، واضطر إلى الخضوع لعملية جراحية طارئة. ووصل والداه إلى المستشفى، رغم أن الطفل لم يكن يعاني من أي أعراض، وذلك بعد اختفاء بعض الكرات المغناطيسية التي كان يلعب بها.

Galilee Medical Center

وتحدث الطبيب ناداف سلايفر مع قناة i24NEWS العبرية وقال : "جاء الطفل الصغير إلى غرفة الطوارئ وأدركنا وجود مغناطيس في المعدة وحاولنا إخراجها. ما اكتشفناه في مرحلة معينة هو أن بعض المغناطيسات ليست في المعدة، و انتقلنا إلى الخيار الجراحي، وما وجدناه هو أن بعض المغناطيسات ذهبت إلى الأمعاء الغليظة والأمعاء الدقيقة، وبسبب قوة الجذب بينهما، أحدثت ثقوبًا في الأمعاء. المغناطيسات هي التي حولت الأمر إلى تدخل جراحي. فالمغناطيسات، لأنها تلتصق ببعضها البعض، تعرض الأطفال الصغار للخطر."