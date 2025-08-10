بن غفير يهدد بـ "سحق" السلطة الفلسطينية بسبب هذا القرار

قد يعجبك أيضًا -

هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بتفكيك السلطة الفلسطينية ردا على التقارير بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيعلن بصورة أحادية عن الدولة الفلسطينية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال بن غفير في منشور عبر منصة X قائلاً: "سأتوجه إلى رئيس الوزراء بطلب لطرح إجراءات عملية فورية في اجتماع الحكومة المقبل لتفكيك السلطة الفلسطينية."

وأضاف: "يجب أن يكون هذا هو الرد على أوهام الإرهابي أبو مازن بشأن 'الدولة الفلسطينية'— بسحق سلطة الإرهاب التي يرأسها".

وذكر تقرير في صحيفة العربي الجديد بأن "رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يبحث بجدية إعلان تشكيل دولة فلسطينية بشكل أحادي خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة في نيويورك في سبتمبر."

"وفقاً للصحيفة، فإن الإعلان سيرتكز على إعلان دستوري يحدد حدود الدولة وأسسها، ويحدد موعداً لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني. وأضاف مصدر فلسطيني رفيع أن أية انتخابات أخرى لم تُجر، بما في ذلك انتخابات المجلس التشريعي."

وقال ارئيل أوسيران مراسل شؤون الشرق الأوسط في قناتنا الانجليزية : "هذه الخطوة، دون إجماع وطني، ليست سوى خطوة سياسية رمزية، بعد قرابة 32 عامًا من توقيع اتفاقيات أوسلو".