الجيش الإسرائيلي يطالب بإخلاء فوري لعدة أحياء في بيت لاهيا والاتجاه جنوبا نحو المواصي

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طالب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية افيخاي ادرعي، على حسابه على منصة"إكس" اليوم الجمعة، "جميع السكان المتواجدين في منطقة بيت لاهيا وأحياء عبد الرحمن والكرامة في بلوكات 975، 979، 980، 982، 983، بما في ذلك الخيام والماَوي، بالإخلاء الفوري والتوجه جنوبًا نحو المواصي".

https://x.com/i/web/status/1946202513943720210 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وتابع"يواصل الجيش الإسرائيلي العمل بقوة في كل مكان يتم استخدامه للأنشطة العدائية أو لاطلاق قذائف صاروخية باتجاه إسرائيل"