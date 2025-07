الجيش الإسرائيلي يطالب بإخلاء فوري لعدة أحياء في بيت لاهيا والاتجاه جنوبا نحو المواصي

طالب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية افيخاي ادرعي، على حسابه على منصة"إكس" اليوم الجمعة، "جميع السكان المتواجدين في منطقة بيت لاهيا وأحياء عبد الرحمن والكرامة في بلوكات 975، 979، 980، 982، 983، بما في ذلك الخيام والماَوي، بالإخلاء الفوري والتوجه جنوبًا نحو المواصي".

https://x.com/i/web/status/1946202513943720210