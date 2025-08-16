زعيم حزب شاس يهاجم نتنياهو: "لقد هجر الحريديم - إنه ملحد"

قد يعجبك أيضًا -

هاجم الزعيم الروحي لحزب شاس، الحاخام إسحاق يوسف، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، خلال درس عام ألقاه. وعقب اعتقال طلاب المدرسة الدينية، قال الحاخام الأكبر السابق: "لقد هجر نتنياهو الحريديم، وضم لبيد وشكل حكومة، يجب ألا ينسى ذلك".

وأضاف الحاخام يوسف مهاجمًا نتنياهو: "إنه ملحد، هل تثق بشخص كهذا؟ لماذا تثق به لإقرار قانون التجنيد؟ لهذا السبب وقعنا في مشكلة، يعتقلون الشباب، معظمهم من السفارديم، وهم يعلمون أن آباءهم ضعفاء. ما هي روسيا هنا، ما هو الحكم الشيوعي هنا؟ "يعتقلون الشباب في منتصف الليل. اطرق الباب بقوة. لا تفتح الباب، انظر من يطرق من ثقب الباب."

وفي إشارة إلى القانون المقترح، الذي يتضمن أهدافًا لتجنيد الحريديم، قال الحاخام يوسف: "في ذلك الوقت، لم يفكروا في قانون تجنيد يسمح بتجنيد 5000 شخص سنويًا، من يذهب إلى المسلخ ومن يذهب إلى المدرسة الدينية، لم يكن هناك شيء من هذا القبيل. على الأكثر، تحدثوا عن عدم وجود ميزانية من الدولة لبعض الأشخاص، وللحصول على أقصى استفادة، لا حاجة إلى امتيازاتهم. لم يتحدثوا عن الوضع الحالي".

وتابع "إذن، هل كان هناك معتقلون؟" تابع الحاخام يوسف، الحاخام الأكبر السابق للسفارديم: "هناك تسعة معتقلين اليوم، معظمهم سفارديم في السجن. لم يكن هناك شيء من هذا القبيل". وبكلماته، هاجم الحاخام يوسف ضمنيًا ممثلي شاس في الكنيست: "كان ينبغي إقرار قانون التجنيد قبل تشكيل الحكومة، كما هو منصوص عليه في اتفاق الائتلاف، قبل الميزانية الأولى. لا تستمعوا إلى بيبي الذي قال: "بعد الميزانية"، الميزانية الأولى، الميزانية الثانية. لماذا استمعوا إليه؟"

كما عارض حزب "يهودية التوراة الموحدة" الحريدي الأشكناز هذا الأسبوع التحالف مع رئيس الوزراء. وقال عضو الكنيست موشيه غافني، "ليس الأمر أننا نحب هذه الشراكة - نحن لا نرى أنهم يقاتلون من أجلنا. الجمهور التقليدي شريكنا، لكن قيادته تفعل ما لا يُفعل بالشركاء". وأضاف"من هذا المؤتمر المقدس نقول: اقبلوا الشعب والعالم: عالم التوراة لن يستمر ويقوى فحسب، بل سينمو أكثر، وسيكون هو الذي يقود الشعب اليهودي. كما تعلمون، وأقول هذا هنا بمسؤولية كاملة، هناك الكثيرون منهم لا يقصدون علماء التوراة إطلاقًا، إنهم يريدون فقط أن نخرج من الائتلاف، ولن نقرر من سيحكم هنا."