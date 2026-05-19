هل يعود داعش بقوة إلى سوريا؟ تقارير أمنية وتحذيرات دولية تثير القلق

من وعودِ محاربةِ التطرّف… إلى عودةِ الحديثِ عن نشاطِ تنظيمِ الدولةِ مجدداً في سوريه ، وسطَ تحذيراتٍ دوليةٍ من استمرارِ خطرِ الجماعاتِ المتشددةِ والمقاتلينَ الأجانبِ رغمَ تعهداتِ الحكومةِ الانتقاليةِ بقيادةِ احمد الشرع بإعادةِ الاستقرار.

تقريرٌ ألمانيٌّ كشفَ عن وجودِ جهاديينَ مرتبطينَ بـالمانيا داخلَ هياكلِ الحكومةِ السوريةِ المؤقتة، مشيراً إلى أنَّ بعضَهم شاركَ سابقاً ضمنَ فصائلَ مرتبطةٍ بتنظيمِ القاعدةِ و”هيئةِ تحريرِ الشام”. كما حذّرتْ وسائلُ إعلامٍ ألمانيةٌ من تهديدٍ أمنيٍّ قد يطال ُاوربا ، مع استمرارِ نشاطِ الشبكاتِ المتشددةِ داخلَ سوريا.

وبحسبِ التقرير، تسعى الحكومةُ المؤقتةُ إلى دمجِ مقاتلينَ سابقينَ مرتبطينَ بتنظيمِ القاعدةِ ضمنَ مؤسساتِها العسكرية، عبرَ حوافزَ ماليةٍ وتعويضاتٍ، ما أثارَ مخاوفَ من إعادةِ تدويرِ المتشددينَ داخلَ أجهزةٍ رسمية.

وفي مجلسِ الأمن، حذّرَ المندوبُ الصينيُّ الدائمُ لدى الأممِ المتحدةِ من هشاشةِ الوضعِ الأمنيِّ في سوريا، مؤكداً أنَّ القضاءَ على الإرهابِ يمثّلُ مفتاحَ الاستقرار.

مفتاح الحفاظ على استقرار سوريا يتمثل في القضاء على الإرهاب، فالوضع الأمني لا يزال هشاً ، في ظل استمرار نشاط الجماعات المسلحة والتنظيمات المصنفة إرهابية، والتي تهدد أمن سوريا والمنطقة.

ادعو الحكومة السورية الانتقالية إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية وتحويل تعهداتها السياسية إلى خطوات عملية، واتخاذ إجراءات حازمة ضد التنظيمات الإرهابية المدرجة على قوائم مجلس الأمن، بما في ذلك “الحركة الإسلامية لتركستان الشرقية”.

وتأتي هذه التحذيراتُ بالتزامنِ مع معلوماتٍ عن عودةِ نشاطِ تنظيمِ الدولةِ في الباديةِ السوريةِ وشرقيِّ البلاد، ومحاولتِه استقطابَ فصائلَ وشخصياتٍ متشددةٍ مقربةٍ من تياراتٍ محسوبةٍ على الشرع.