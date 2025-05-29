"مظاهرة حاشدة ضد هدم البيوت" || والعرب في النقب يهددون بمقاطعة اقتصادية لمدينة بئر السبع جنوب إسرائيل

انطلقت صباح اليوم (الخميس) مظاهرة حاشدة أمام مبنى هيئة إسكان وتطوير بدو النقب في بئر السبع. يأتي ذلك إضافةً إلى الحملة التي انطلقت في الأيام الأخيرة عقب هدم مبانٍ غير قانونية في حي شقيب السلام، والتي تدعو إلى وقف التسوق في متاجر مدينة بئر السبع حتى يتوقف هدم المنازل. وصرح قادة الحملة: "إنهم يهدمون منازلنا، ونحن سنضر باقتصادهم".

Arnold Natiev

هذا وشارك آلاف المتظاهرين في المجتمع العربي البدوي في النقب، والذين أغلقوا شارعًا رئيسيًا في بئر السبع صباح اليوم احتجاجًا على عمليات الهدم التي نُفذت في الأيام الأخيرة في قرية السر قرب بلدة شقيب السلام. إضافة الى المواطنين العرب في النقب، شارك في المظاهرة مواطنون عرب من الشمال، وقيادات عربية بينهم رئيس القائمة الموحدة منصور عباس والنائب الآخر في الحزب وليد الهواشلة.

Arnold Natiev

لوّح المتظاهرون بلافتات كُتب عليها، من بين عبارات أخرى: "كفى للهدم، لنعيش بكرامة"؛ "البيت حق أساسي لكل إنسان"؛ "من يحرم النفس من السقف، يحرم الحياة. كفى ظلمًا!".