تقرير: حزب الله يرفع جاهزيته العسكرية لأي سيناريو جديد

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أفادت قناة الحدث السعودية اليوم (الأحد) أن حزب الله يرفع جاهزيته العسكرية ويُجهّز معظم عناصره لأي سيناريو. وفي إطار إعادة التقييم، أعلن صندوق "القرض الحسن" المعروف بـ"بنك حزب الله" تأجيل الدفعات والسدادات.

تعني هذه الخطوة أساسًا أن بنك الإقراض التابع لحزب الله سيتوقف عن دفع مستحقات عملائه حفاظًا على أمواله. ستُشكل هذه الخطوة ضربةً موجعة لمصداقية البنك وقنوات تمويل حزب الله، كما ستُلحق الضرر بالعديد من عناصر التنظيم الذين اقترضوا منه.

يُمثل صندوق الإقراض الداخلي، "القرض الحسن"، أداةً اقتصاديةً وتنظيميةً لأنصار التنظيم. ويمكن أن يُسهم تأجيل الدفعات في الاستعداد لاحتمالية نشوب صراع عسكري، من خلال المساعدة في الحفاظ على الموارد اللازمة لتحويل الميزانيات إلى الاحتياجات الأمنية.

القرْض الحسن تأسس عام 1983 ويعمل بترخيص منحته له الحكومة اللبنانية. يقدّم نفسه كجمعية توفّر القروض وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية التي تحرّم الربا. الشبكة تدير أكثر من 30 فرعًا - خاصة في المناطق ذات الأغلبية الشيعية في بيروت، جنوب لبنان وسهل البقاع.

قبل نحو أسبوعين، أصدر مصرف لبنان المركزي تعليمات يمنع المؤسسات المالية المرخصة في البلاد من أي اتصال مباشر أو غير مباشر مع المؤسسة المالية التابعة لحزب الله. في العام الماضي، وخلال العملية العسكرية الأسرائيلية ضد حزب الله، هاجمت إسرائيل فروعًا للمنظمة.

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك حزب الله منذ عام 2007، مدعيةً أن المنظمة تستخدمه كغطاء لممارسة أنشطتها المالية والوصول إلى النظام المالي الدولي.