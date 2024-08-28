تقرير : "إيران ستهاجم إسرائيل خلال اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة"

استدعى البنتاغون الملحقين العسكريين للدول العربية في واشنطن وأبلغهم برد إيراني وشيك ضد إسرائيل، متوقع خلال يومين أو ثلاثة أيام، حسبما أفادت قناة MTV اللبنانية اليوم (الأربعاء).

وهكذا نقلت القناة الإخبارية اللبنانية عن مصادر أميركية قولها إن الرد سيكون محدودا ولن يؤدي إلى انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة.

AP

ويشار إلى أن عيون إسرائيل والعالم كله كانت مثبتة على إيران منذ اغتيال زعيم حماس إسماعيل هنية في طهران وفؤاد شكر في لبنان. وتوعد الحرس الثوري الإيراني برد "قاس" و"مؤلم" على إغتيال هنية في أراضي البلاد.