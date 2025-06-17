الاستخبارات الأميركية: "إيران كانت على بعد سنوات من امتلاك القنبلة النووية"

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ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية اليوم (الثلاثاء) أن تقييمات الاستخبارات الأميركية خلصت إلى أن إيران لم تكن تسعى بنشاط للحصول على أسلحة نووية فحسب، بل إنها كانت أيضا على بعد ثلاث سنوات من القدرة على إنتاج وتسليم مثل هذه الأسلحة.

بعد أيام من الغارات الجوية الإسرائيلية، يعتقد مسؤولو الاستخبارات الأمريكية أن إسرائيل ربما أجّلت البرنامج النووي الإيراني لبضعة أشهر فقط، وفقًا لمسؤول أمريكي. ويقول خبراء دفاع: "تفتقر إسرائيل إلى القدرة على ضرب فوردو دون أسلحة أمريكية محددة ودعم جوي".

ويشار إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سرد أمس إنجازات إسرائيل منذ بدء الهجوم على إيران: "لقد ضربنا كبار العلماء في بداية الحرب - حتى الآن قضينا على عشرة منهم، وما زلنا ننتظر - وهناك من سنقضي عليهم".

وأوضح قائلاً: "لقد ضربنا منشأة نطنز، وهي منشأة تخصيب نووي رئيسية في إيران، ضربة بالغة الخطورة. دمرنا صناعات تصنيع أجهزة الطرد المركزي، وهاجمنا منشأة لتحويل اليورانيوم ضرورية لتطوير الأسلحة النووية - وما زلنا ننتظر، ونواصل تدمير الأهداف النووية".