إيران: مرشح للرئاسة يتعهد برفع الحجب عن منصات التواصل الاجتماعي

تعهد مصطفى بور محمدي، المرشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية، اليوم الخميس، برفع الحجب عن منصات التواصل الاجتماعي، الذي فرضته السلطات في البلاد منذ أعوام طويلة، وقال خلال مناظرة تلفزيونية: "سأضع حدًا لحجب مواقع التواصل الاجتماعي"، مضيفًا أن "الحجب لا يليق بمكانة الشعب الإيراني العظيم".

وأكد مصطفى: "سأحاول إنهاء مسألة الشبكات الافتراضية الخاصة والفلترة في أسرع وقت ممكن"، منوهًا إلى أنه "في المجال الاجتماعي، يُعد الإنترنت قضية جدّية بالنسبة لي.. واليوم، الإنترنت مثل الماء في الحياة".

وأضاف بور محمدي: "هذه التصفية ليست كبيرة بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، وسأتصرف بحذر شديد وهوس في اختيار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

ومنذ العام 2009، تحجب السلطات الإيرانية، تطبيقات مثل "فيسبوك"، و"إكس" المعروفة سابقًا باسم "تويتر"، و"يوتيوب"، وذلك عقب احتجاجات شعبية قادتها المعارضة الإصلاحية تحت اسم "احتجاجات الحركة الخضراء".

كما حجبت حكومة الرئيس السابق، حسن روحاني، في أبريل/نيسان العام 2018، تطبيق "تليغرام" بعد احتجاجات بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

بينما حجبت حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي تطبيقي "واتساب" و"إنستغرام" في العام 2022، وذلك بعد احتجاجات اندلعت على خلفية وفاة الشابة الكردية "مهسا أميني" على أيدي شرطة الأخلاق في طهران، لعدم ارتدائها الحجاب.

وبحسب إحصائيات رسمية، يُعد تطبيقا "إنستغرام" و"تليغرام" من أكثر التطبيقات شعبية في إيران، ويستخدمهما أكثر من 45 مليون شخص.