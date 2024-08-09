الحرس الثوري الإيراني يعلن تعزيز قواته البحرية بصواريخ كروز ومسيرات جديدة ومعدات أخرى

أعلن الحرس الثوري الإيراني،مساء اليوم الجمعة، تعزيز قواته البحرية بعدد من صواريخ كروز، وطائرات مسيرة، ومعدات أخرى، وفق ما أوردت وكالة "تسنيم" الإيرانية. وذكرت الوكالة أن تسليم هذه الأسلحة تم خلال مناسبة في بندر عباس، في جنوب إيران، بحضور القائد الأعلى للحرس الثوري حسين سلامي، مشيرة إلى أنه تم إضافة 2640 صاروخاً وطائرات مسيرة ومعدات أخرى إلى القوات البحرية للحرس الثوري.

واشارت الوكالة إلى أن "هذه الصواريخ تتمتع بقدرات جديدة بما في ذلك رأس حربي شديد الانفجار وغير قابل للاكتشاف"، مشيرة إلى أن تأثيرها يمكن أن يؤدي إلى "إحداث أضرار جسيمة وإغراق مدمرات".

وفي السياق قال اللواء سلامي إن "إيران تسعى إلى التفوق على أعدائها في البحر"، مضيفاً أن بلاده "وسّعت الاشتباك.. إلى أعماق أكبر، مما يعني أنه يجب أن نكون قادرين على الاشتباك مع العدو في خطوط ونقاط التماس".

وكانت القيادة المركزية الأميركية أعلنت، الخميس، وصول مقاتلات F-22 رابتور إلى منطقة مسؤوليتها، لمواجهة ما وصفتها بتهديدات تشكلها إيران والجماعات المدعومة منها.

يأتي ذلك في الوقت الذي تصاعدت فيه حدة التوترات بمنطقة الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران الأسبوع الماضي، والذي توعدت إيران بالرد عليه.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، قد نقلت عن مسؤول أميركي، أمس الخميس، قوله إن "الولايات المتحدة حذرت إيران من أن حكومتها الجديدة، واقتصادها قد يتعرضان لضربة مدمرة في حال شنت هجوماً كبيراً على إسرائيل".

وقال المسؤول، الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته، إنه "تم نقل التحذير الأميركي إلى طهران بشكل مباشر، وكذلك من خلال وسطاء"، مضيفاً أن "الولايات المتحدة أرسلت رسالة واضحة إلى إيران مفادها أن مخاطر حدوث تصعيد كبير، ستكون مرتفعة جداً حال شنت هجوماً انتقامياً كبيراً ضد إسرائيل".