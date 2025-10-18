فرنسا تعزز مكانتها كشريك استراتيجي بتطوير القدرات الدفاعية لمصر

بدأت شركة "داسو" الفرنسية بتسليم مصر مقاتلات رافال F3R الحديثة، في إطار تنفيذ صفقة موقعة عام 2021 لشراء 30 طائرة من الجيل 4.5 بقيمة إجمالية تقدر بنحو 3.75 مليار يورو، لتنضم هذه الطائرات إلى 24 مقاتلة سبق أن حصلت عليها القاهرة قبل نحو عقد من الزمن.

وبحسب التقارير، فإن الدفعة الثانية من الطائرات، التي بدأ تسليمها في نهاية العام الماضي، تشمل نسخًا ذات مقعد واحد ومقعدين. وتأتي الصفقة ضمن مسار متصاعد من التعاون العسكري بين باريس والقاهرة، والذي شمل في السنوات الأخيرة أيضًا تزويد مصر بفرقاطات بحرية وأنواع مختلفة من الذخائر الفرنسية.

ورغم أن طائرات رافال F3R لا تُصنَّف ضمن الجيل الخامس مثل مقاتلات F-35، فإنها تتمتع بقدرات متقدمة على المستوى العالمي، من بينها استخدام صواريخ “ميتيور” بعيدة المدى، ورادار متطور، وأنظمة حرب إلكترونية حديثة، وحصانة عالية ضد تشويش إشارات GPS. وتستطيع الطائرة التحليق بسرعة تصل إلى 1.8 ماخ وعلى ارتفاع يقارب 18 ألف متر، بوزن إقلاع أقصى يبلغ 24.5 طنًا.

وترى أوساط عسكرية أن هذه الصفقة تعزز موقع فرنسا كشريك استراتيجي رئيسي في تطوير القدرات الدفاعية المصرية، في وقت تشهد فيه العلاقات بين فرنسا وإسرائيل توترًا نسبيًا على خلفية المواقف الفرنسية من الصناعات العسكرية الإسرائيلية في المعارض الدولية الأخيرة إثر الحرب في غزة.