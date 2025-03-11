كاتس يهدد من قمة جبل الشيخ:"الجولاني سيرانا من قصره في دمشق" ويعلن موعد دخول العمال السوريين لإسرائيل

زار وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم (الثلاثاء) مواقع الجيش الإسرائيلي في المنطقة العازلة في قمة جبل الشيخ، برفقة نائب رئيس الأركان اللواء تامير يدعي. وأوضح كاتس خلال الزيارة أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة العازلة كرد أمني على تهديد محتمل من سوريا.

وقال كاتس في مستهل تصريحاته: "كل صباح عندما يفتح الجولاني عينيه في القصر الرئاسي بدمشق، سيرى الجيش الإسرائيلي يراقبه من مرتفعات جبل الشيخ ويتذكر أننا هنا. سنكون أيضًا في جميع المناطق الأمنية في جنوب سوريا، لحماية سكان الجولان والجليل من أي تهديد منه ومن أصدقائه الجهاديين. ويستعد الجيش الإسرائيلي للبقاء في سوريا لفترة غير محدودة".

Shlomi Amsalem/Ministry of Foreign Affairs

وأضاف: "سنتمسك بالمنطقة الأمنية وجبل الشيخ ونتأكد من أن المنطقة الأمنية بأكملها في جنوب سوريا منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة والتهديدات، وسنحمي أيضًا الدروز في المنطقة". وأضاف: "تحركنا الليلة الماضية بقوة ضد أهداف عسكرية وهاجمنا أكثر من 40 هدفًا في منطقة الجنوب السوري تنفيذًا للسياسة التي أعلنا عنها وحذرنا منها وإحباط التهديدات ضد دولة إسرائيل. وسنعزز العلاقة مع سكان المنطقة وفي السادس عشر من الشهر سيبدأ الدروز في بلدات هضبة الجولان”.

كما ذكر ، أكد وزير الدفاع على تقرير i24NEWS حول دخول العمال الدروز من سوريا للعمل في مستوطنات هضبة الجولان في إسرائيل. يأتي هذا على خلفية طلبات متكررة نشرت في الماضي في i24NEWS من الدروز للدخول إلى إسرائيل ، في إطار لم شمل الأسر والرغبة في الحصول على حماية إسرائيلية.

وبذلك أكد وزير الأمن كاتس مع كشفه i24NEWS بخصوص دخول عمال دروز للعمل من سوريا في بلدات هضبة الجولان. ويأتي كل ذلك على خلفية الاشتباكات الصعبة بين قوات الأمن السورية والعلويين. وتظهر بيانات المرصد السوري لحقوق الانسان أنه خلال 48 ساعة وقعت 30 مجزرة في البلاد، راح ضحيتها 745 مواطناً من الطائفة العلوية.